Empresarios que harán el gasoducto afirman que la obra "cambiará la Argentina"

Los empresarios que tendrán a su cargo la construcción del gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta coincidieron hoy en que la iniciativa “es una decisión histórica que cambiará la Argentina”, debido a que permitirá avanzar hacia “la autosuficiencia energética” y tendrá un “impacto positivo en la balanza comercial, la actividad y el empleo”.“En los últimos 12 años, la Argentina importó gas y otros combustibles por US$ 74 mil millones. Estamos convencidos que se debe incentivar la producción local que cobra en pesos, no demanda divisas y aparte genera actividad económica y más empleo en el país. Con el potencial que tiene Vaca Muerta, importar energía es como estar importando carne y cereales”, agregó.Por su parte, el presidente de Sacde, Damián Mindlin, señaló que se “conformó un equipo muy potente y experimentado para hacer frente al desafío de completar esta obra para el invierno 2023”.Al respecto, adelantó que desde la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por su firma junto a Techint “hemos estudiado en detalle la traza, comenzamos a preparar la ingeniería, organizamos a nuestra gente y la puesta a punto de equipos y la maquinaria, que es muy específica y costosa en este tipo de proyectos”.En consonancia, el director general del área Sur de Techint Ingeniería y Construcción, Gustavo Gallino, sostuvo que “el gasoducto permitirá a la Argentina sustituir importaciones y aumentar la producción de gas, como combustible protagonista de la transición energética, con el consecuente impacto positivo en la balanza comercial, la actividad y el empleo”.“Pondremos toda nuestra experiencia en grandes obras de infraestructura en general y en el tendido de ductos en particular, además de nuestra tecnología de avanzada, y nuestros equipos de trabajo para alcanzar rápidamente el pico de construcción y llegar al objetivo del invierno del 2023”, agregó la autoridad empresarial.El presidente Alberto Fernández encabezó hoy en la localidad bonaerense de Salliqueló la firma de contratos para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que en esta primera etapa unirá las localidades de Tratayén, en Neuquén, con la mencionada localidad de Buenos Aires."Tenemos una gran oportunidad como país; podemos convertirnos en proveedores de gas en todo el mundo", dijo el Presidente en el acto, acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa; los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Omar Gutiérrez (Neuquén), el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri y los funcionarios del área de Energía.Pampa Energía, Sacde y Techint son las empresas que tendrán a cargo la construcción del gasoducto que permitirá facilitar la evacuación del gas incremental de Vaca Muerta.