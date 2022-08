La soja inició la semana en alza: cayeron el del trigo y el maíz

Por la oleaginosa con entrega inmediata se ofrecieron $ 50.680 por tonelada, una mejora de $ 680 sobre los registros del viernes. En tanto, por las entregas contractual y para la fijación de mercaderías se ofertaron $ 51.345 por tonelada, un avance de $ 1.345 en ambos casos.



En el segmento del maíz, en tanto, las entregas inmediatas, contractuales y en septiembre se negociaron a US$ 220 la tonelada, una baja de US$ 5 entre ruedas en los tres casos. Además, la entrega en octubre permaneció en US$ 225, y noviembre y diciembre se situaron también en US$ 225, un recorte de US$ 5 entre jornadas.



En cuanto a las ofertas abiertas correspondientes a la cosecha 2022/23, marzo se ubicó en US$ 210, un retroceso de US$ 5; mientras que las entregas en abril y mayo cerraron también en los US$ 210.



En lo que respecta al trigo, por el cereal con entrega contractual perdió US$ 10 hasta los US$ 290 por tonelada.



Asimismo, el tramo comprendido entre 15 de octubre y 15 de noviembre se ubicó en US$ 290 por tonelada, mientras que para la entrega de mercadería entre noviembre y enero 2023, las ofertas ascendieron a US$ 285, posicionándose US$ 15 por encima del viernes en los tres casos.



Por último, el girasol disponible se mantuvo otra vez en los US$ 500 por tonelada.