El dólar blue bajó en el arranque de la semana y también cayeron los financieros

El dólar blue retrocedió tres pesos respecto de la última rueda, a 290 pesos para la venta y 285 para la compra, en un mercado a la espera del impacto de las primeras medidas lanzadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.El Banco Central finalizó la primera rueda de la semana con ventas por US$ 84 millones. La demanda para pago de importación de energía y combustible le exigió al BCRA US$ 110 millones.Analistas advierten que, a este ritmo, en 15 días las reservas netas ya serían nulas, implicando mayores presiones sobre el tipo de cambio. En este escenario, devaluar sin plan y sin reservas constituiría el peor resultado", coinciden los expertos.El dólar mayorista se apreciaba un 0,5%, a $133,57, en una plaza con liquidez controlada por el BCRA en momentos de importantes pagos por gastos de energía.Los tipos de cambio financieros caen luego de que Massa se comprometió la semana pasada a bajar el déficit fiscal, fortalecer las escasas reservas del Banco Central (BCRA), disminuir la tasa de inflación y dar un mayor impulso al comercio.El dólar financiero anotó su segundo descenso consecutivo y toca mínimos en un mes, en un mercado expectante a la implementación de recientes medidas económicas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.En la bolsa porteña, el dólar "contado con liqui" (CCL) - operado con el Global 2030- cae $5,01 (-1,8%) hasta los $279,57, con lo cual el spread con el tipo de mayorista se ubica en el 109,3%.A lo largo de la semana pasada, el CCL registró una baja de $3,70 (-1,3%).A la par, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- baja $3,10 (-1,1%) hasta los $275,69, por lo que la brecha frente al tipo de cambio oficial se reduce hasta el 106,4%.En la semana que pasó, el dólar Bolsa anotó una suba de $2,08 (+0,8%).Una encuesta del BCRA reveló que los analistas esperan una inflación del 90,2% para este año y un tipo de cambio de 167,16 pesos por dólar para finales de diciembre.Sostienen que las expectativas, que se habían incrementado significativamente en la antesala, rápidamente se desinflaron frente al anuncio de medidas que se percibieron como superficiales y que no atacan los problemas de fondo.En el marco de los recientes anuncios, el Ministerio de Economía realizará este martes una operación de conversión de sus instrumentos LECER, LEPASE, LEDES y BONCER por bono DUAL con el fin de postergar vencimientos.Será la primera gran prueba de Massa, coinciden analistas.Sostienen que la clave estará en la demanda genuina por parte del sector privado, ya que muchos se encuentras en carteras de organismos públicos. Fuente: (NA)