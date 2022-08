Concesionarios de autos usados lograron sostener ventas en julio pese al dólar

La venta de vehículos usados se sostuvo durante julio a pesar de las turbulencias cambiarias, y el sector superará el millón de autos comercializados cuando concluya agosto.En julio se vendieron 146.112 vehículos usados, lo que representó una baja de sólo 1,4%, cuando se esperaba que la caída fuese mayor. Con relación a junio, hubo una suba del 9,1%.En los primeros siete meses del año ya se comercializaron 928.617 unidades, con una leve baja del 0,22% interanual.Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), admitió a Noticias Argentinas que no imaginaban superar las 140.000 unidades en julio, porque la imprevisibilidad sobre la cotización del dólar siempre juega en contra."La volatilidad del dólar durante el mes y la falta de stock en las agencias era el cóctel explosivo para que las ventas en vez de crecer con respecto a junio bajaran. Pero el mercado nos sorprende", reconoció.Sobre la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, señaló: "Esperamos con ansiedad anuncios macroeconómicos que apunten a regularizar y dar previsibilidad a nuestras empresas para empezar a trabajar normalmente en nuestra actividad".Julio fue un mes atípico en cuanto a la venta de camiones usados en la Argentina.Fundamentalmente porque no hubo precios de referencia y esto llevó a que la mayoría de los concesionarios no vendieran las unidades que tienen en stock.Príncipe dijo que en ese mercado "el faltante de repuestos originales es muy preocupante. Tenemos unidades paradas desde hace más de 30 días"."En nuestro mercado interno vivimos cambios y reacomodamientos en la industria y comercio dentro de la crisis en que estamos inmersos. Esperamos que poco a poco el país vaya dando señales para un futuro más previsible", señaló.1- VW Gol y Trend: 9.113.2- Chevrolet Corsa y Classic: 5.577.3- Toyota Hilux: 4.109.4- Renault Clio: 3.649.5- Ford Fiesta: 3.389.6- Fiat Palio: 3.200.7- Ford Ranger: 2.930.8- Ford EcoSport: 2.911.9- Ford Focus: 2.837.10- Ford Ka: 2.7381- Mercedes-Benz: 1.870.2- Ford: 890.3- Iveco: 365.4- Scania: 351.5- Volkswagen: 299.6- Fiat: 162.7- Chevrolet: 122.8- Dodge: 122.9- Volvo: 93.10- Renault: 44Formosa: 44.21%.Santa Cruz: 10,54%.Catamarca: 8,87%.Corrientes: 6,82% .Tucumán: 4,19%.Chaco: 3,19%.Neuquén: 2,89%.CABA: 1,77%.Córdoba: 1,10%.San Luis: 1,05%Chubut: 11,48%.Tierra del Fuego: 7,10%.Santiago del Estero: 6,21%.San Juan: 2,76%.Mendoza: 2,27%.Santa Fe: 2,26%.Río Negro: 1,69%.La Pampa: 1,65%.Misiones: 1,15%.Jujuy: 1,02%.La Rioja: 0,73%.Pcia. Bs.As.:0,41%.Salta: 0,08%Fuente: CCA.