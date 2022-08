Massa termina de completar su equipo y define el bono para jubilados

En las últimas horas, Ariel Sujarchuk fue designado como secretario de Economía del Conocimiento, y a través de redes sociales el ex intendente de Escobar garantizó que desde su nuevo cargo "impulsaremos este sector estratégico para la Argentina, además de motor de desarrollo productivo".Según trascendió, el economista Gabriel Rubistein sería designado viceministro de Economía, mientras que también debería definirse quién ocupará la Secretaría de Energía, tras la renuncia de Darío Martínez.En tanto, durante este fin de semana Massa se reunirá con la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, con quien el miércoles de la semana que viene anunciará un bono para los jubilados, junto con el porcentaje de aumento de los haberes que correrá a partir de septiembre y rondará el 15%.El jefe del Palacio de Hacienda adelantó que los jubilados percibirán un refuerzo de ingresos para "superar el daño que produce la inflación".Además de completar su equipo y avanzar con el plus para jubilados, el ministro de Economía ya definió que el ahorro fiscal por la quita de subsidios a la energía representa casi 1 punto del PBI, unos $500.000 millones.El funcionario anticipó que perderán la asistencia estatal quienes consuman más de 400 kilowatts-hora de electricidad por mes.Se estima que el 80% de los usuarios de energía eléctrica consume menos de ese tope y, en consecuencia, seguirán subsidiados.Por otra parte, Economía dará a conocer en las próximas horas un decreto para promover la inversión petrolera.En tanto, el Banco Central habilitó este jueves el acceso a las cuentas a la vista dólar linked, para que los exportadores anticipen la liquidación de divisas por unos US$ 5.000 millones.