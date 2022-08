Claves del nuevo sistema tarifario: a quiénes alcanzará el recorte de subsidios

Economía Massa anunció cambios claves en la segmentación tarifaria

El ministro de Economía, Sergio Massa anunció el miércoles que la quita de subsidios a la energía será mayor a la prevista inicialmente. Por un lado, sostuvo que 9 millones pidieron conservar el beneficio y otros. En el caso de lamensuales. Ese tope preserva al 80 por ciento de los hogares.. El principal candidato que aparece para reemplazarlo es el actual interventor de Enargas, Federico Bernal.. Por lo tanto, con el tope de los 400 Kwh mensuales el 80 por ciento de los hogares no debería afrontar aumentos adicionales. Así lo confirmó la vocera presidencial Gabriela Cerruti.En el servicio de, aunque por ahora Massa no dio ninguna precisión. “En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad”, se limitó a decir el ministro.Las tarifas regirán en las distintas regiones del país, "ya que", según indicaron fuentes del Palacio de Hacienda."No es lo mismo utilizar 400 kilowatts en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que en el noreste del país, donde se cocina con electricidad", dijeron las fuentes.Dentro de los 9 millones de inscriptos, hubo cerca de 400 mil que no cumplieron los requisitos e igual perderán el subsidio. El gobierno todavía no realizó ningún cruce de datos con la AFIP u otro organismo oficial.También ha habido casos de hogares que declararon, por ejemplo, 355 mil pesos y el sistema igual los excluyó del beneficio del subsidio, pese a que el dato actualizado de las canastas suma 364 mil pesos. Eso tal vez ocurrió porque el sistema quedó con el tope de canastas de mayo que era de 348 mil pesos.