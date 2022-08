Intiman a importadores a justificar su pedido de acceso al mercado de cambios

Policiales Hubo allanamientos en Entre Ríos por causas de evasión y asociación ilícita

El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, reveló hoy que se están intimando a empresas importadores para que presenten la documentación que avale su pedido de acceso al mercado de cambio y que se analizan 722 compañías por maniobras de sobre facturación de importaciones.El funcionario afirmó que "la Aduana detectó en algunos casos cautelares que obtiene una empresa y luego le cede a una tercera empresa la marca por un periodo muy corto de un mes, para poder utilizar esa cautelar y poder hacerse de esa mercadería".En esa línea argumentó que "cuando una empresa va a la Justicia y obtiene una cautelar, tiene que acreditar lo que dice la Ley de cautelares del peligro en la demora; hemos detectado casos donde la mercadería que se importó a través de una cautelar de hace un año, todavía la mercadería está en stock en la empresa, por lo tanto"."¿Cuál fue el peligro en la demora? Estamos poniendo en conocimiento al juez que tenga en cuenta esta situación, porque en muchos casos fue engañado, eso está previsto penalmente como estafa procesal, la empresa dijo una cosa y después hizo otra, eso también se está controlando", agregó.Acerca de la sobrefacturación de importación y subfacturación de exportación comentó que "al ser más amplia la brecha cambiaria, es mayor la ganancia para el que desarrolla este tipo de maniobra, tanto la sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares en el país al tipo de cambio oficial y luego cambiarlo en el exterior al dólar financiero, como la subfacturación de exportaciones donde se ahueca la base imponible en argentina para dejar los dólares en el exterior".Michel también aclaró el concepto de "triangulación": "No es algo irregular, es común en el comercio exterior que la mercadería venga de un lugar y sea facturado desde otro país; lo que estamos analizando acá, son operaciones donde la mercadería viene de un país, la factura de otra jurisdicción, pero sobrefacturada; es decir, a un precio superior a lo que vale la mercadería".Al respecto, reveló que "se detectó un universo de 13.640 operaciones que involucran a 722 empresas, por alrededor de 1.250 millones de dólares de valor FOB".Michel denunció que la semana pasada se presentaron ante la Justicia "por una maniobra burda donde se trataban de importar plaquetas de video para el área aduanera especial de Tierra del Fuego, que además tiene los beneficios de no pagar derechos por ser un área aduanera especial, donde lo único que se importaban eran plaquetas simuladas de aluminio, la mercadería no tenía más valor que el peso mismo del aluminio".En la misma lógica dio a conocer una denuncia administrativa sobre una presunta maniobra con el litio en una provincia del norte del país. Fuente: (Télam)