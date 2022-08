Los precios de los granos comenzaron la semana con fuertes bajas

Por la oleaginosa con entrega inmediata, contractual y para la fijación de mercaderías se ofrecieron US$ 365 por tonelada, lo que significó una fuerte caída de US$ 30 entre ruedas.



En tanto, en moneda local se ofrecieron $ 49.385 por tonelada en los tres casos, una baja de $ 2.385 sobre los registros del viernes.



En el segmento del maíz, las ofertas por las entregas inmediata y contractual se negociaron a US$ 215 la tonelada, una merma de US$ 15 entre ruedas.



Similarmente, por la descarga de mercadería entre agosto y diciembre se ofrecieron US$ 215, lo que implicó mermas de $ 15 en todos los casos.



Por el maíz del próximo ciclo comercial, el tramo marzo-abril 2023 se ubicó en US$ 200 la tonelada, mientras que la mejor oferta para la posición mayo 2023 fue de US$ 195.



En lo que respecta al trigo, por el cereal con descarga inmediata y contractual se ofrecieron abiertamente US$ 290, lo que implicó una merma de US$ 10 entre jornadas.



Por trigo del próximo ciclo comercial, el tramo comprendido entre 15 de octubre y 15 de noviembre se ubicó en US$ 285, mientras que para la entrega de mercadería entre noviembre y enero 2023, la demanda ofertó US$ 280.



En la jornada del lunes no se registraron ofrecimientos abiertos por girasol, ni por sorgo, ni por cebada.