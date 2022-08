Fuerte suba del 87% en la recaudación: alzas en Bienes Personales y Ganancias

Alcanzó los $1,7 billones, "acelerando la expansión de los recursos fiscales con respecto a períodos anteriores", informó el Ministerio de Economía.

En los primeros siete meses del año, esa dinámica fue impulsada por el crecimiento de Ganancias, Bienes Personales y los recursos de la Seguridad Social.



En julio, por el desempeño del IVA, Ganancias, tributos asociados a la Seguridad Social y Bienes Personales, se indicó.



Respecto de los recursos de la Seguridad Social (+79,2%), su expansión fue explicada por las mejoras salariales y el crecimiento del empleo registrado.



La suba responde al crecimiento de Contribuciones Patronales (+81,2%) y al incremento de Aportes Personales (+78,6%).



"Los impuestos que otorgan progresividad al sistema registraron, en conjunto, un incremento de +126,4% interanual", destacó Economía.



Señaló que ese incremento fue, por un lado, producto del ingreso de la segunda cuota del plan de facilidades de pago por el saldo del ejercicio 2021 y del segundo anticipo por el ejercicio 2022 de las sociedades con cierre de balance en diciembre, correspondiente a Ganancias (+118,8%).

También impactó el ingreso de la primera cuota del plan de facilidades de pago para Personas Humanas, sumado al remanente de declaraciones juradas no ingresadas en junio.



Además, las mejoras registradas en el mercado laboral y la reforma implementada en 2021 a las alícuotas aplicables a Sociedades (Ley N° 27.630) influyeron positivamente en la recaudación del tributo.



Por su parte, Bienes Personales registró un crecimiento de +300,8% interanual, producto del pago a cuenta y de la primera cuota del plan de facilidades de pago para financiar el saldo de la declaración jurada de Personas Humanas, más el remanente del saldo de declaraciones no ingresadas en junio.



Los impuestos ligados a la actividad económica reciente contribuyeron también al crecimiento de la recaudación nacional.



Dentro de este grupo se encuentran el Impuesto a los Créditos y Débitos (85,2%), IVA (82,1%), Internos Coparticipados (66,5%) y el impuesto a Combustibles Líquidos (14,5%).



Los tributos del comercio exterior muestran una variación de +53,6%: en particular, los Derechos de Importación y tasa estadística registraron en conjunto un crecimiento de 77,3%, y los Derechos de Exportación 44,2%.



NA