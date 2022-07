Bancos podrán ofrecer desde el lunes el nuevo régimen de liquidación de soja

El nuevo instrumento para incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo, que fue aprobado este martes por el Banco Central (BCRA),El objetivo del Banco Central es que las liquidaciones de soja sean, al menos, unos US$ 2.500 millones por arriba de las esperadas hasta el 31 de agosto próximo, y que ayuden así a reforzar las reservas internacionales.Puntualmente, la norma establece queen una cuenta a la vista (es decir, con acceso en cualquier momento a esos fondos) que se ajusta de forma diaria en función de la evolución del tipo de cambio A3500.Además, pory las retenciones a cuenta que percibe la AFIP."De ninguna manera se trata de un dólar agro, ni un tipo de cambio diferencial. Sólo habilitamos dos instrumentos de inversión para los productores de soja", aseguró días atrás el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.Aún así, para que los bancos puedan ofrecerlo deberán readaptar sus sistemas informáticos que, si bien tienen la obligación de ofrecerlo a sus clientes, no están forzados a hacerlo a través de la web, por lo que la adopción dependerá del volumen de clientes en el rubro agrícola.Consultados por Télam, los principales bancos con clientes del sector agro, tanto en la zona núcleo como en otros puntos del país, confirmaron estar trabajando en su implementación, aunque no creen llegar a ofrecerlo efectivamente el lunes próximo ya que están en una "fase técnica y de entendimiento de la norma" hasta su lanzamiento efectivo.De todas formas, están confiados en que tendrá una buena recepción una vez que esté disponible.Según cálculos del Ministerio de Agricultura, actualmente hay cerca de US$ 10.000 millones en granos que aún no fueron liquidados, de los cuales una porción más pequeña -cercana a los US$ 3.000 millones- está en centros de acopio, pero aún sin precio fijado, por lo que aún no se concretó su venta.El atractivo que le da la norma al productor para vender sus granos es múltiple.Por un lado, pueden acceder casi sin límite -por el 30% de la venta que hagan- a la compra de dólares a un tipo de cambio que es un 25% más barato que el Dólar MEP (cerró a $280 el viernes), un mercado al que pueden acceder legalmente para vender los dólares que obtengan de esta operatoria.Además, no sólo pueden depositar el 70% de los pesos en una cuenta que les paga un interés igual a la variación del tipo de cambio en forma diaria, sino que pueden acceder a los fondos depositados en esa cuenta en cualquier momento, sin tener que esperar los 30 días -como mínimo- que tiene un plazo fijo.Actualmente no existe en el sistema financiero argentino un producto de este tipo y su novedad es, justamente, uno de los motivos que demora su puesta en marcha.Para poner un ejemplo del funcionamiento: en una venta de granos de soja por $1 millón, el productor podrá hacer un depósito por $700.000 y, con los $ 300.000 restantes, adquirir US$ 1.324,5 al precio del denominado "dólar ahorro".La otra ventaja para el productor es que esos dólares son de libre disponibilidad por lo que puede dejarlos en el banco, retirarlos o usarlos para comprar insumos o hacer cualquier operación financiera habilitada.Si, por ejemplo, decidiera vender esos dólares vía MEP obtendría unos $370.000, lo que implica una ganancia inmediata de unos $ 70.000."El productor tiene la ventaja de no asumir los riesgos de mantener la cosecha en los campos y poder aprovechar cualquier oportunidad de negocios por la disponibilidad inmediata y automática de los fondos. La estructura de este régimen considera prácticas comerciales y de ahorro tradicionales de la actividad", aseguraron desde el BCRA a