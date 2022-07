Banco Central perdió más de 4.500 millones de dólares en reservas durante julio

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron en 4.544 millones de dólares durante julio, en medio de una feroz corrida cambiaria y un salto enorme en la importación de energía.El BCRA cerró julio con US$ 38.240 millones, cuando a fines de junio tenía 42.784 millones.Este viernes, el BCRA vendió otros US$ 140 millones en el mercado y cerró con un saldo negativo de US$ 1.275 millones sus intervenciones para contener la cotización de la divisa, que llegó a niveles de 350 pesos y cerró el mes por debajo de los $300.El Banco Central aportó este viernes el 44% del volumen operado en el mercado de contado (spot) por unos 315,1 millones de dólares.La demanda de energía llegó a cerca de US$ 200 millones y el salto en la última jornada del mes tuvo una asistencia del BCRA de poco más de US$ 140 millones, indicaron fuentes del mercado.En cuanto a la liquidación de divisas por parte del agro, el nuevo instrumento financiero se espera que esté disponible en las entidades financieras a partir del próximo lunes.De todas formas, el sector agropecuario casi seguro esperará a conocer las medidas que aplicará Massa antes de tomar una decisión sobre la soja almacenada, que tendría un valor superior a los US$ 10.000 millones.En lo que va de 2022, el BCRA acumuló compras netas en la plaza mayorista por unos US$ 596 millones.Desde el 10 de diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández, el BCRA sostiene un saldo positivo de US$ 2.600 millones por su intervención cambiaria.El BCRA propuso a los productores de soja vender tenencias antes del 31 de agosto como una cobertura de cambio mediante un depósito con una tasa equivalente a la devaluación diaria por hasta el 70% de la venta, y con el 30% restante, la posibilidad de comprar dólares al cambio oficial, más impuesto PAIS (30%) y retenciones (35%).Analistas advierten que se está llegando al final de los meses históricamente más fuertes en liquidaciones del agro, y sin embargo el BCRA presenta muchas dificultades para acumular reservas.Aclaran que si bien es cierto que el sector energético presenta una demanda extraordinariamente elevada de divisas para abastecer el consumo interno, faltan incentivos para liquidar las cosechas, sobre todo pensando en el nivel actual de brecha de 140%.La tendencia que se observó durante el año, de una mayor liquidación de cosechas para los meses de este año en comparación con los mismos del año anterior, se revirtió en julio, hicieron notar los analistas.Es decir, ingresaron más divisas en julio de 2021 que en este mes provenientes de la liquidación de cosechas.