La Reserva Federal subió 75 puntos básicos la tasa de interés

La Reserva Federal estadounidense (FED) anunció, en Washington, la cuarta suba consecutiva de sus tasas de interés, en 75 puntos básicos, al ubicarlas en un rango de entre 2,25% y 2,50%, al tiempo que prevé continuar en los próximos meses con más incrementos, con el objetivo de controlar la inflación.



La decisión de la FED fue comunicada al cierre de la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) y se enmarca en la alta inflación que alcanzó durante el primer semestre un ritmo de crecimiento de 9,1%, el más alto de los últimos 40 años.



El FOMC consideró que "los indicadores recientes de gasto y producción se han suavizado. No obstante, la creación de puestos de trabajo ha sido sólida en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. La inflación sigue siendo elevada, lo que refleja los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos y la energía y presiones de precios más amplias".



Se trata de la cuarta alza consecutiva de las tasas directrices del organismo: 25 puntos básicos en marzo, 50 puntos en mayo, y 75 puntos en junio, hasta entonces el mayor incremento desde 1994.



El FOMC anticipó que "los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados. Además, el Comité continuará reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias, como se describe en los planes para reducir el tamaño del balance de la Reserva Federal que se emitieron en mayo. El Comité está firmemente comprometido a devolver la inflación a su objetivo del 2 por ciento".



Respecto de este último punto, la FED mantiene una reducción de unos 35.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y de 17.500 millones de dólares en títulos respaldados por hipotecas, con el objetivo de reducir el rojo de su balance que alcanzó los 9 billones de dólares.



La decisión fue adoptada unánimemente por los 12 integrantes del FOMC con derecho a voto, en una reunión que por primera vez desde 2013 tuvo a todos los miembros de este organismo de la FED reunidos.



El FOMC señaló que "está preparado para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos".



Las evaluaciones del FOMC tendrán en cuenta "una amplia gama de información, incluidas lecturas sobre salud pública, condiciones del mercado laboral, presiones inflacionarias y expectativas de inflación, y desarrollos financieros e internacionales".



En una conferencia de prensa brindada esta tarde, el presidente de la FED, Jerome Powell, rechazó que la economía de EEUU esté en recesión, "ya que el crecimiento de la nómina mensual ha promediado recientemente 450.000 puestos de trabajo y que los empleadores agregaron 2,7 millones de puestos de trabajo en el primer semestre".



"No creo que los Estados Unidos estén actualmente en una recesión", subrayó Powell, para luego agregar que "la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que están funcionando demasiado bien".



No obstante, Powell admitió que "hemos visto los comienzos de una leve disminución del mercado laboral ajustado aunque el aumento de las solicitudes iniciales de desempleo puede ser en realidad, un ajuste estacional".



"Sin duda, el crecimiento se está desacelerando por razones que entendemos. El crecimiento fue excepcionalmente alto el año pasado, 5,5%. Habríamos esperado que el crecimiento se desacelerara. También hay más desaceleración ahora", agregó el titular de la FED.



En relación con la evolución del PBI, que será informado mañana, Powell enfatizó que "las cifras preliminares del Producto Interno Bruto generalmente deben tomarse con cautela".



El funcionario también remarcó que "si bien otro aumento inusualmente grande (de la tasa de interés) podría ser apropiado en nuestra próxima reunión, esa es una decisión que dependerá de los datos que obtengamos" en los próximos meses.



"A medida que la postura de la política monetaria se ajuste aún más, probablemente será apropiado reducir el ritmo de los aumentos mientras evaluamos cómo nuestros ajustes de política acumulativos están afectando la economía y la inflación", finalizó Powell.