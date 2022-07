Coninagro destacó la medida anunciada por el Banco Central

El vicepresidente Coninagro, Elbio Laucirica, aseguró que la medida anunciada por el Banco Central para incentivar a que los productores agropecuarios vendan los granos de soja que mantienen en su poder "es una excelente herramienta" aunque pidió que su aplicación "sea lo más simple posible para llegar a los resultados que se pretende".



El nuevo instrumento para incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo brinda una cobertura de cambio por hasta el 70% de la venta de granos que concreten y, por el 30% restante, la posibilidad de comprar dólares al tipo de cambio "dólar ahorro", que hoy equivale a $226,50 por dólar.



"Hemos estado en este tiempo analizándolo con técnicos de distintas entidades, y estuvimos reunidos en un Zoom con el presidente del Banco Central (Miguel Pesce) y el ministro (Julián Domínguez), analizando el comunicado del Banco Central, y observamos que es una excelente herramienta", dijo Laucirica en declaraciones al canal A24.



No obstante advirtió que los productores necesitan "que sea lo más simple posible para llegar a los resultados que se pretende".



"Venimos pregonando en nuestras entidades que ante la difícil situación que estamos viviendo y el clima tenso que muchas veces tenemos porque hay muchos sectores con problemas, es que justamente una de las cosas que más propiciamos desde Coninagro es buscar los consensos y el diálogo", señaló Laucririca.



"Siempre hemos tenido mucha comunicación con el Ministerio (de Agricultura) pero muchas veces los resultados no son los que esperábamos y en esta comunicación pudimos compartir con distintos ámbitos de la cadena de comercialización los problemas que tenemos", concluyó.



La medida que entró en vigencia hoy establece que en el caso del 70% de los ingresos producidos por la venta de soja los productores podrán realizar un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link.



Además, por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAÍS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP.



Esto les permite tener un seguro de cambio por el 70% de los pesos que obtengan de la venta de su producción y el acceso a un tipo de cambio muy inferior a los cerca de $330 que actualmente cotiza el dólar MEP para hacerse de divisas para comprar insumos u tener como resguardo.



Según confirmó el Banco Central, quienes accedan a vender su cosecha no podrán comprar dólar bolsa pero sí podrán vender las divisas que obtengan a través del mercado financiero.