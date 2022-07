Subsidios: “Se registran 750.000 hogares diarios con picos de casi 1 millón”

El número de inscripciones diarias en los formularios de subsidios a los consumos de energía y gas se aceleró en los últimos días y se acerca a un promedio de “750.000 registros diarios con picos de casi 1 millón”, según indicaron funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación.“La verdad es que ha ido creciendo la cantidad de inscripciones diarias, en los últimos días registramos un promedio arriba de los 750.000 (registros) diarios con picos de casi 1 millón”, aseguró esta mañana el secretario de Energía, Darío Martínez, quién aseguró que, de seguir el ritmo actual, se llegará a un “número cercano” a lo que el Gobierno espera.Por su parte, el vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti, dijo que al día de hoy “poco más de 6.500.000 de hogares” completaron el formulario, lo cual representa “cerca del 50% de los usuarios”.Tras finalizar el registro para quienes tienen DNI terminado en 6, 7, 8 y 9, el Gobierno dispuso que a partir de hoy y hasta el 31 de julio inclusive podrán completarlo de manera virtual todas las personas que aún no pudieron hacerlo con cualquier número de documento.El formulario está disponible en la página www.argentina.gob.ar/subsidios, o a través de la aplicación móvil MiArgentina.“Después de que finalice el periodo de inscripción, en agosto, será ese proceso de rectificación pero lo que necesitamos primero es que todos los vecinos y vecinas que crean que necesiten el subsidio hagan la inscripción correspondiente”, explicó Martínez en diálogo con Urbana Play.En tanto, Yanotti no descartó que en el futuro se apliquen sanciones a quienes “mientan o falseen” en los datos enviados.“En una primera oportunidad se les va a dar la oportunidad de rectificar y después cuando se haga el cruce, (en caso de no corresponder) se los va a reacomodar”, explicó esta mañana en declaraciones a Radio 10 y a la radio online Futurock.Sin embargo, en un futuro indicó que “van a haber sanciones porque no se puede incentivar esto de mentir en una declaración jurada”.Por otro lado, Martínez negó que quienes soliciten los subsidios tendrán restricciones en las compras de dólar ahorro y, respecto de los monotributistas, estos tendrán que ingresar “el ingreso promedio anual dividido por los meses”, el cual, tras el cruce de datos, “seguramente va a coincidir con el rango y categoría de inscripción en el monotributo”.En cuanto a los subsidios para los usuarios no residenciales, el secretario indicó que “todavía no se ha tomado una decisión”.En el caso de los jubilados, la recomendación de la Secretaría es que, de no poder cargar los datos en los formularios, le pidan a un familiar o se acerquen a las oficinas de la Anses.No obstante, Yanotti aseguró que se está buscando “la forma de dar el subsidio efectivamente a los jubilados de la mínima sin importar el titular del servicio”.Asimismo, el titular de Cammesa aseguró que, en el caso de que en el futuro exista un cambio en los ingresos, en las propiedades o en el grupo familiar, la intención es que las modificaciones, más allá de los avisos de los usuarios, se realicen “de manera automática” a través del cruce de datos y, de allí, se les informe periódicamente a las distribuidoras.