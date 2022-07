Gobierno y sector panadero acordaron "garantizar precios razonables para el pan"

El Gobierno nacional acordó con las cámaras del sector panadero garantizar el abastecimiento a precios razonables de pan, que en junio tuvo incrementos de hasta 3,4%, y acciones para potenciar el funcionamiento del fideicomiso del trigo con la incorporación de más molinos.



El secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, se reunió con todos los actores de la cadena productiva, quienes se comprometieron a mantener un precio razonable del pan en todo el país; y también hubo avances con el sector fideero para acordar el precio de pastas secas.



El funcionario recibió esta tarde a representantes de las cámaras panaderas y cooperativas con el objetivo de abordar las problemáticas por las que atraviesa el sector.



“Fue una reunión muy productiva en la que dimos respuesta a varias preocupaciones del sector y en la que convocamos a una mesa para mejorar los mecanismos del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y defender sus productos pero siempre poniendo como prioridad el precio del pan", señaló Pollera.



"La reunión fue muy fructífera, le planteamos al nuevo secretario de Comercio toda una serie de pedidos que teníamos, muchas cosas que habían quedado por resolver", coincidió el titular del Centro de Panaderos 27 de Abril de Avellaneda, Gastón Mora.



Según el dirigente, Pollera "con buena predisposición dijo que está dispuesto a avanzar porque quiere ver este cambio reflejado en el bolsillo de la gente y quiere llevar tranquilidad".



"No vamos a avalar bajo ningún punto de vista el pan a $400; nos pusimos de acuerdo en un pan de $320 o $340, pero sabemos que hay que generar herramientas de fiscalización para que en muchas panaderías que hoy están recibiendo harina subsidiada no sean pícaros y lo vendan a $400", agregó Mora.



Asimismo, reveló, "coincidimos en una próxima reunión en la cual va a participar el subsecretario de Defensa de Consumidor de la Nación y, sobre esos ejes, empezar a trabajar mucho el control en las panaderías, vamos a auditar el tema de los molinos también, que no haya sobreprecio siendo que reciben fondo del Estado".



"Empezaremos a reflejar cuáles son los molinos y cuáles las panaderías que están acompañando para que la gente sepa lo que tiene que pagar de referencia al menos en el precio del pan", completó el dirigente panadero.



En ese sentido, Pollera garantizó la continuidad del FETA y anunció la incorporación de ocho nuevos molinos; y adelantó que se están completando los trámites de inclusión de otras nueve empresas molineras con lo que ese fondo pasaría a contar con más del 50% de la molienda total de la harina de trigo.



Asimismo, anunció la conformación de una mesa con los proveedores de margarina, grasa y materia prima en general para incluir a todos los actores de la cadena de producción.



Además, el Gobierno estableció un canal para recibir denuncias sobre los molinos que, formando parte del fideicomiso, no vendan la harina a precio subsidiado y en las próximas semanas se firmará una resolución para establecer una fecha límite en agosto para la incorporación de molinos al FETA.



Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se registraron aumentos de 3% en el pan de mesa y 3,4% en el pan francés tipo flauta en el Gran Buenos Aires; el precio promedio del kilo de pan francés fue el mes pasado de $311,80 y el del pan de mesa de 390 gramos de $266,79.



Entre otros, estuvieron presentes en la mesa de trabajo los titulares de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires, José Álvarez; la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Fippba), Raúl Santoandré; el vicepresidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa), Dante Cauvet; y los presidentes de Faipa Tucumán, Pablo Albertus; la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano; el Centro de Panaderos de Merlo, Sergio Izzo; y el Centro de Panaderos de Quilmes, Diego Salvio.



Previamente, Pollera recibió también al presidente de la Unión Industrial de Fideeros (UIFRA), Juan Manuel Airoldes; a Mariano Eguía, de Molinos Río de la Plata; y a Juan Fera, de Marolio.



En declaraciones a Télam, Airoldes transmitió la inquietud acerca del "acople de los fideicomisos" para saber "cómo seguir operando en un marco de certidumbre y equitativo, que pueda redundar en un precio estable para el consumidor".



El dirigente se manifestó "conforme" al término del encuentro, "con la expectativa de tener grandes avances y un atisbo de solución en agosto".