Subsidios: se anotaron más de 6.000.000 de hogares y esperan llegar a 11.000.000

Más de seis millones de hogares completaron hasta este mediodía el formulario para acceder a los subsidios mediante la segmentación de las tarifas de los servicios de energía eléctrica y de gas natural, en tanto se estima que para fin de julio se alcanzarán cerca de 11 millones de usuarios inscriptos.La información fue dada a conocer por el vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti, coordinador del programa de segmentación.Yanotti formuló declaraciones a Télam el día en el que vence el plazo para la inscripción para los usuarios cuyos DNI finalice en 6, 7, 8 y 9, pero confirmó que a partir de mañana y hasta el domingo 31 de julio "va a seguir abierta la inscripción" para aquellos que no hayan podido completar el formulario en los plazos previstos.El funcionario remarcó la importancia de realizar el trámite, ya sea de modo virtual o presencial, ya que "el decreto (332/2022) prevé que los que no aparezcan en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) no estarán alcanzados por el beneficio", y en consecuencia deberán pagar la tarifa plena.De todos modos, aclaró que "los barrios populares están todos subsidiados por ubicación y seguirán así aunque los usuarios que vivan en ellos no llenen el formulario".Yanotti estimó en alrededor de 15 millones de hogares a los que estarían en condiciones de completar el formulario, pero consideró que "por la forma en que va creciendo la inscripción, a fin de mes se llegará a unos 10 millones u 11 millones"."Llegado el 31 (de julio) se evaluará cómo seguir", planteó, además de aclarar que el dictado de una eventual prórroga no está entre sus atribuciones, sino que, en todo caso, "el secretario de Energía (Darío Martínez) lo tendrá que evaluar con el equipo de la ministra (de Economía, Silvina Batakis)".Respecto de la inscripción de modo presencial en dependencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), indicó que ya se asignaron "más de 40.000 turnos" y que la atención se extenderá "hasta los primeros días de agosto".Al respecto, precisó que ese plazo no implica una demora en la aplicación de las nuevas tarifas, debido a que "una cosa es el RASE y otra cuando se empiezan a aplicar los cuadros".Por último, destacó el "buen avance" de los acuerdos con provincias y municipios, y señaló que en el primer caso "más de la mitad ya los firmaron o están por firmarlos".