Julián Domínguez: “No habrá devaluación ni baja de retenciones”

"Lo puedo decir porque lo hablé con el presidente (Alberto Fernández) antes de venir para acá. No va a haber devaluación ni baja de retenciones. Esta es la decisión del presidente. Argentina tiene con qué superar la crisis, tenemos que pasar la dificultad del alto consumo de gas y combustible de este mes", señaló el ministro de Agricultura, Julián Domínguez tras participar de una cena en el marco de la 134° Exposición Rural que se realiza en el predio de Palermo.Domínguez fue invitado a la entrega de los premios otorgados por el Centro Internacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (CITA) y luego de su discurso en el evento dialogó con la prensa y echó por tierra con las especulaciones de los últimos días.El ministro calculó que aún quedan en manos de los productores 23 millones de toneladas de soja y estimó que en el segundo semestre se liquidarán unos US$ 7 mil millones entre los diferentes productos que aporta el cereal, a los que se suman otros US$ 4 mil millones por maíz y trigo."En este momento de estrangulamiento, lo que el presidente está pidiendo es que como tenemos un mes crítico para el consumo del gas y de combustible por el precio que han tenido, se acelere el proceso de liquidación. Le estamos pidiendo la cooperación a todos los sectores, particularmente al campo", sostuvo Domínguez.El funcionario insistió en congraciarse con el auditorio campo y enfatizó que: "El sector que más divisas genera es el campo" pero enseguida insistió con el reclamo: "necesitamos de todos".El ministro llamó a "no distraernos con discusiones que no conducen a nada" a modo de tender puentes luego de los últimos cruces y defendió la decisión de avanzar con el pago de la "semilla fiscalizada"."Argentina tiene un retraso respecto de Brasil en este tema. En Argentina solo se paga el 18% de la semilla fiscalizada", comentó.A su vez, reconoció que debido a la demanda de dólares para la importación de energía Argentina afrontará hasta septiembre un cuello de botella en la disponibilidad de divisas.