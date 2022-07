Batakis estuvo tres horas en sede del FMI: los ejes de la reunión con Georgieva

Economía El directorio del Banco Mundial aprobó importante financiamiento para Argentina

de la reunión que mantuvieron la ministra de Economía, Silvina Batakis, con la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y con el equipo técnico del organismo multilateral.En un comunicado de prensa, el Palacio de Hacienda señaló que “en una extensa reunión con el FMI,, en medio del actual contexto global derivado del conflicto bélico en Ucrania e intercambiaron visiones sobre los desafíos económicos y sociales de la Argentina”.Tras lo que fue la primer reunión bilateral cara a cara de Batakis con Georgieva en la sede del organismo en Washington,En total,, de las cuales durante una hora y media estuvo reunida con la titular del organismo multilateral.Durante la primera hora estuvo acompañada por el embajador Jorge Arguello, mientras que Georgieva fue secundada por el director por el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, quien desde que asumió el cargo en enero de 2022 se fue poniendo al frente del caso argentino en el FMI.También hubo una bilateral entre Batakis y Georgieva, que duró alrededor de 20 minutos, tras lo cual se dio paso a la reunión técnica, que consistió en un almuerzo de trabajo de dos horas.El dato que mostró la importancia que tuvo para Georgieva la reunión con Batakis fue que postergó el inicio de las vacaciones que tenía previsto tomarse esta semana."Tenía previsto tomarse vacaciones esta semana" y decidió posponerlas para poder recibir a Batakis, indicaron afuentes del organismo multilateral.En el encuentro técnico, Batakis estuvo acompañada también por la secretaria de Política Económica, Karina Angeletti; y el jefe de la Cancillería en la embajada argentina en Washington, Adrián Nador, mientras que por el FMI estuvieron Goldfajn, Luis Cubeddu, Jefe de la misión para la Argentina, y Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, que en septiembre pasará a desempeñarse como directora adjunta en el Departamento Europeo del FMI.. Ella se ocupó de marcar, además de su formación académica, que es una persona que gestionó cuatro años en la provincia de Buenos Aires; se mostró muy solvente antes todos los planteos y cuando habla sabe exactamente lo que dice porque conoce las cuentas fiscales al detalle", dijo un allegado al equipo argentino.En parte de la discusiónLa segunda revisión con el FMI será en septiembre, y "no hubo mención al tema", en el contexto de que la Argentina ya alcanzó el cumplimiento de las metas para un nuevo desembolso que permita repagar el préstamo contraído durante la administración de Mauricio Macri.La reunión con Georgieva se enmarcó en el viaje de Batakis a Estados Unidos, que tiene entre sus principales objetivos que sus interlocutores "escuchen y conozcan cómo piensa, y sucedió eso, la escucharon y la conocieron", evaluó el embajador Argüello en diálogo con Télam al final de la jornada.Más temprano, en su primera actividad oficial en Washington, Batakis se reunió con David Lipton (asesor principal de la titular del Tesoro de los EE.UU. Janet Yellen); Andy Baukol, subsecretario de Asuntos Internacionales; y Michael Kaplan, subsecretario adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental y Asia, quienes escucharon atentamente la presentación de la ministra.Como cierre de la jornada, la ministra mantuvo un encuentro con el director general de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, quien le comunicó la decisión del organismo de aprobar un nuevo préstamo por USD 200 millones para la Argentina destinado a promover un crecimiento sostenible en el país, con foco en la innovación tecnológica.La ministra de Economía, Silvina Batakis, desarrollará hoy una intensa agenda de actividades en Washington que incluyen reuniones con inversores y directivos de algunas de las principales empresas de los rubros de energía, tecnología y automotriz que operan en la Argentina.Batakis, junto con la viceministra de Economía, Karina Angeletti, arribó este domingo al mediodía a la capital estadounidense y hoy mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y con el director general de Operaciones del Banco Mundial, Axel Von Trotsenburg, quien confirmó un desembolso de 200 millones de dólares para la Argentina.La agenda de hoy contempla un desayuno de trabajo -en la sede de la embajada argentina- con inversores y analistas económicos, entre los que ya confirmaron su presencia directivos de Santander Investments, Stone Harbor, Goldentree, Bracebridge, Barcaly's Capital y Banza, entre otros.Pasado el mediodía, Batakis participará de un encuentro que se desarrollará a cabo en la U.S. Chamber of Commerce en la que brindará un discurso y en la que luego mantendrá reuniones bilaterales con el presidente de la petrolera Chevron para producción y explotación en África y América Latina, Clay Neff.A partir de las 14.30 hora local (las 15.30 en la Argentina) continuará con una serie de reuniones bilaterales con directivos de General Motors, Amazon y Google.Por último, la ministra de Economía tiene previsto partir rumbo al aeropuerto a las 15.55 hora local (16.55 de la Argentina), según informó la embajada argentina en Washington.El viaje de Batakis a Washington cobró forma al cierre de la semana pasada, luego de la suspensión del encuentro que tenían previsto mantener el presidente Alberto Fernández con Joe Biden, debido al cuadro de coronavirus que cursa el mandatario estadounidense.