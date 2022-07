El litro y medio de aceite se consigue a $1.000 en almacenes de Paraná

El precio del aceite subió notablemente en los últimos días y en almacenes de Paraná se consigue a 1.000 pesos la botella de 1,5 litros. Desde un minimercado informaron a Elonce a que se debe este aumento.“El precio se disparó después de una semana trágica, cuando renunció el ministro de Economía, ahí subió un 40%”, dijo el dueño de un almacén de Paraná, Mario Sarli, a Elonce.Además, informó que “los almacenes no tenemos la posibilidad de llegar al Programaporque la Secretaría de Comercio hizo un fideicomiso con los supermercados y ellos si consiguen aceite a la mitad de precio”.“Los minimercados nos abastecemos de los mayoristas locales y ellos no entraron en ese beneficio y no tienen precio especial por parte de las aceiteras”, expresó Sarli.Sobre el precio del aceite dijo que “el litro y medio de las primeras marcas está mil pesos” y explicó que hace unas semanas e aumentó un 40 por ciento”En este sentido, aseguró que “todas las semanas aumentan las cosas, las harinas subieron bastante al igual que las verduras” y mencionó que “los clientes ya lo tienen asimilado y no hacen cuestionamientos, el comercio chico se está empobreciendo día a día porque la inflación nos mata”.Además, detalló que “el consumo de carne es el más bajo de los últimos 40 años”.