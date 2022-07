Batakis se reunirá con titular del FMI y funcionarios del Tesoro de EEUU

Foto: Batakis, junto al embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello

La ministra de Economía, Silvina Batakis, desarrollará hoy y el martes una intensa agenda de actividades en Washington que incluyen reuniones con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del Banco Mundial e inversores.



Batakis, junto con la viceministra de Economía, Karina Angeletti, arribó ayer a la capital estadounidense y en las primera horas de la tarde mantuvo su primera reunión de trabajo con el embajador Jorge Argüello, en la residencia del diplomático.



El encuentro con Kristalina Georgieva se concretará hoy desde las 12.45 (hora en Washington, 13.45 en la Argentina) en la sede del organismo multilateral de crédito, en lo que será la primera reunión presencial que ambas mantendrán tras el contacto virtual que tuvieron el 6 de julio pasado, luego de que la funcionaria jurara como nueva titular del Palacio de Hacienda.



La agenda con el FMI también incluye un almuerzo de trabajo con Ilan Goldfajn, director del organismo multilateral para el Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, jefe de la Misión para la Argentina; y Julie Kozack, directora adjunta del Departamento Hemisferio Occidental que dejará el cargo a fines de agosto y pasará a desempeñarse como Directora Adjunta en el Departamento Europeo del FMI.



Hoy, la primera actividad de la jornada se realizará a las 11.30 hora local (12.30 en la Argentina) en el Departamento del Tesoro de EEUU, donde Batakis será recibida por el asesor de la secretaria del Tesoro, David Lipton; el subsecretario de Relaciones Institucionales, Andy Baukol; y el subsecretario adjunto de Hemisferio Occidental y Asia del Sur, Michael Kaplan.



En todas estas actividades, la ministra estará acompañada por Angeletti, Argüello y por el ministro Adrián Nador, jefe de Cancillería de la Embajada Argentina en los Estados Unidos.



Tras el encuentro con los directivos del FMI, a las 17 hora local (18 en la Argentina), Batakis mantendrá un encuentro con el director general de Operaciones del Banco Mundial, Axel Von Trotsenburg.



El Banco Mundial mantiene una agenda normal de desembolsos de los créditos acordados con la Argentina y mañana podrían concretarse nuevos anuncios.



La agenda del martes contempla un desayuno de trabajo -en la sede de la Embajada argentina- con inversores y analistas, entre los que ya confirmaron su presencia directivos de Santander Investments, Stone Harbor, Goldentree, Bracebridge, Barcaly's Capital y Banza, entre otros.



Pasado el mediodía, Batakis participará de un encuentro que se llevará a cabo en la U.S. Chamber of Commerce en la que brindará un discurso y en la que luego mantendrá reuniones bilaterales con el presidente de la petrolera Chevron para producción y explotación en África y América Latina, Clay Neff.



A partir de las 14.30 hora local (las 15.30 en la Argentina) continuará con una serie de reuniones bilaterales con directivos de General Motors, Amazon y Google.



El viaje de Batakis a Washington cobró forma al cierre de la semana pasada, luego de la suspensión del encuentro que tenían previsto mantener el presidente Alberto Fernández con Joe Biden, debido al cuadro de coronavirus que cursa el mandatario estadounidense.



"El Presidente, sobre la base de que se difiere unos días la reunión con Biden, me instruyó para armar una intensa agenda para la ministra de economía, y está armada", dijo Argüello el viernes a Télam.



En la reunión que mantuvieron Batakis y Argüello en la residencia del embajador en Washington pasaron revista a temas relacionados con el plano bilateral con EEUU, la relación con organismos multilaterales, entre ellos el BID, y los encuentros que mantendrán con inversores, analistas y directivos de firmas internacionales.



Argüello, además de ser el embajador en EEUU, tiene la responsabilidad de coordinar con los organismos de créditos y políticos, entre los que se encuentran el FMI, el BM, la OEA y la ONU.



Más allá de la importancia del viaje en general, el foco de la actividad de Batakis estará puesto en la reunión que mantendrá con Georgieva.



Al día siguiente de su asunción al frente del Palacio de Hacienda, la ministra tuvo una reunión virtual con la directora Gerenta del Fondo Monetario Internacional, en la que ambas coincidieron en seguir trabajando en forma conjunta para promover la estabilidad macroeconómica en el sendero del crecimiento.



"En un marco de confianza, mantuvimos una conversación fructífera con Georgieva y esperamos continuar teniendo un diálogo positivo", sostuvo en esa oportunidad Batakis.



Georgieva, por su parte, dijo que la comunicación que mantuvo con la nueva ministra de Economía fue "muy buena" y que confía en "continuar nuestra constructiva colaboración" para lograr los objetivos.



"Muy buena llamada con la ministra Silvina Batakis hoy para hablar sobre la implementación del programa de Argentina. Esperamos continuar nuestra constructiva colaboración para promover la estabilidad económica y el crecimiento inclusivo en un entorno global muy desafiante", señaló Georgieva a través de la cuenta del FMI en la red social Twitter.



El jueves 14 de julio, tras los anuncios realizados por la ministra, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo que las medidas económicas son "consistentes" con los objetivos del programa que el organismo multilateral suscribió con la Argentina en marzo último.



El director de Comunicaciones del Fondo, Gerry Rice, en el marco de las conferencias de prensa que suele brindar cada jueves por medio, destacó que "la ministra recientemente y públicamente reiteró su compromiso con la implementación del programa respaldado por el Fondo y los objetivos acordados del programa".



Tras lo cual agregó: "Las medidas anunciadas por la ministra son consistentes con los objetivos del programa que fueron acordados para fortalecer la estabilidad macroeconómica y comenzar a abordar los desafíos profundamente arraigados de la Argentina".