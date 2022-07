Jubilaciones, asignaciones y beneficios de Anses: cronograma de pago de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pago de agosto 2022 para Pensiones No Contributivas (PNC), Jubilados y pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Vale recordar que, en agosto 2022, será la última vez que jubilados, AUH y PNC cobren con el 15% de aumento que rige desde junio. Está confirmado que a mediados de agosto ANSES dará a conocer un nuevo incremento que podría llegar a superar el anunciado en mayo.



Esta nueva suba de ANSES regirá desde septiembre hasta noviembre, cuando por la Ley de Movilidad, se conocerá otro incremento que afectará a jubilados, pensiones y asignaciones como la AUH y la AUE.



Según el calendario de agosto 2022 de ANSES, los pagos comenzarán el lunes 1 de agosto y será para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas que tengan sus documentos terminados en 0 y 1.



En cuanto a los jubilados y a los y las titulares de AUH, estos comenzarán a ver depositados sus haberes y asignaciones a partir del lunes 8 de agosto.

El siguiente es el calendario de pago de agosto 2022 de ANSES:

ANSES Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 1 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 2 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 3 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 4 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 5 de agosto



ANSES Jubilados que cobren menos de $ 42.178: cuándo cobran en agosto 2022



DNI terminados en 0: lunes 8 de agosto

DNI terminados en 1: martes 9 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 10 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 11 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 12 de agosto

Lunes 15 de agosto es feriado nacional

DNI terminados en 5: martes 16 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 17 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 18 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 19 de agosto

DNI terminados en 9: lunes 22 de agosto



ANSES Jubilados que cobren más de $ 42.178:



DNI terminados en 0 y 1: 23 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 24 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 25 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 26 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 29 de agosto



AUH ANSES: Calendario de cobro de agosto 2022

DNI terminados en 0: lunes 8 de agosto

DNI terminados en 1: martes 9 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 10 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 11 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 12 de agosto

Lunes 15 de agosto es feriado nacional

DNI terminados en 5: martes 16 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 17 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 18 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 19 de agosto

DNI terminados en 9: lunes 22 de agosto.