El dólar blue continúa en alza: sube 13 pesos en el mercado paralelo

Economía Cómo será el mecanismo para que turistas cambien dólares a cotización de mercado

El dólar blue sube $13 en el mercado paralelo y vuelve a tocar un nuevo récord, para venderse a $350. Así, durante julio, el dólar informal acumula un alza de $112 (42,7% de aumento), tras cerrar junio en $238. En lo que va del año, el blue avanza $142, después de cerrar 2021 en los $208.En el mercado mayorista, la moneda norteamericana suma 20 centavos, a $129,78, por lo cual la brecha cambiaria entre esa cotización oficial y el blue se estira a 169,7%, el mayor nivel en 40 años.Pero esas medidas no han logrado calmar la turbulencia que afecta desde hace varios días al mercado cambiario, que se refleja principalmente en la disparada del dólar paralelo y de las cotizaciones financieras.Estas últimas se mantienen en niveles récord: el contado con liquidación opera en $324,18 y el Bolsa o MEP, en $314,59.En el mercado minorista, la divisa se ofrece este viernes a un promedio de $136,95; el dólar ahorro cotiza a $224,40 y el turista, a $238,58.En julio, el Banco Central registra un saldo negativo de US$981 millones por sus intervenciones en el mercado de cambios.Las reservas internacionales brutas disminuyeron US$ 57 millones el jueves, para cerrar en US$ 39.679 millones.