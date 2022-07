La producción de gas no convencional rompió récord en junio

Lo producido marcó un crecimiento interanual del 28%, según lo que confirmó el secretario de Energía, Darío Martínez.



El porcentaje que representó el recurso, además, marcó un crecimiento interanual del 28%, mientras que el nivel superó a mayo en un 4%.

En tanto que la producción total de gas se mantiene en números altos durante junio al concretar 139 millones de metros cúbicos aproximados diarios, lo que significó un 10% más en comparación al mismo mes del año pasado.



“Esto es una muy buena noticia para un país que crece y que cada día demanda más energía. Números de producción históricos que son posibles gracias a la gran decisión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de poner en marcha el Plan Gas.Ar”, indicó Martínez.



El Plan Gas.Ar permitió "frenar el declino" en la producción de gas y "alcanzar mes a mes nuevos récords históricos en el segmento no convencional", explicó el secretario.



Asimismo, aseguró: “Con reglas claras y previsibilidad logramos poner de pie un sector fundamental para nuestro desarrollo. Esta actividad en crecimiento valoriza la obra del gasoducto Néstor Kirchner que nos va a permitir potenciar aún más la producción y llegar con más gas argentino, producido por trabajadores y trabajadoras argentinas, a cada región y cada industria del país”. La producción de petróleo sigue alta

El petróleo mantiene su línea de producción en lo más alto de los últimos 11 años: 583 mil barriles aproximados por día en junio, de los cuales 239 mil pertenecen al segmento no convencional, un 41%.

En tanto que la producción total de petróleo marcó un crecimiento interanual del 14%, mientras que el no convencional lo hizo en un 51%, informó la cartera.



Ámbito.com.