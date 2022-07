Descuentos en medicamentos prescriptos: “Es un paliativo para los que necesitan”

El Gobierno nacional confirmó la implementación del programa "Pacientes Cuidados" que ofrece un 35% de descuento en todos los medicamentos prescriptos, en medio de un acuerdo entre el Ejecutivo y las cámaras de empresas farmacéuticas para acordar la suba de precios de los fármacos.En los próximos 60 días los precios de los medicamentos "no van a estar por encima de la inflación", sino que estarán "un punto por debajo de la inflación" del mes anterior.Sobre los costos de los medicamentos, dijo que “van al ritmo de la inflación, se detectaron algunos de venta libre que tuvieron algunos picos, y otros están por debajo de la inflación”,Destacó que no se registra faltante de stock y para evitar un desabastecimiento “los laboratorios no permiten el sobrestock”