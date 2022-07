Plazos fijos: cuánto hay que invertir para ganar $ 5.000 o $ 10.000 en 30 días

Plazos fijos tradicionales: ¿cuánto pagan ahora cada 30 días, en montos concretos?

¿Sirven como "refugio" frente a la inflación?

Plazos fijos UVA: ¿opción que "blinda" el poder de compra?

¿Qué plazo fijo UVA conviene elegir? ¿El común o el precancelable?

Paso a paso, ¿cómo constituir un plazo fijo UVA precancelable?

Sencillo y conocido, el plazo fijo bancario sigue siendo una de las inversiones más populares entre quienes tienen unos pesos de sobra y buscan que generen intereses para pelearle a la inflación.Pero con las tasas actuales, ¿cuál es exactamente la ganancia que un ahorrista recibirá en un mes si hace su depósito hoy? ¿Y en qué medida ese rendimiento tiene alguna chance de al menos mantener el poder de compra del dinero?En los últimos meses, ante la persistencia de la alta inflación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) venía obligando a los bancos a pagar cada vez más intereses por los plazos fijos tradicionales.El último cambio se aplicó en junio. Desde entonces para los pequeños ahorristas la recompensa por inmovilizar pesos durante al menos 30 días pasó a ser una tasa nominal anual (TNA) del 53%, en vez del 48% que regía antes.Según surge del simulador online del Banco Nación, un plazo fijo a 30 días está generando un rendimiento efectivo del 4,35%. Esto significa,-Quien deposite $ 20.000 obtendrá $ 20.871 en un mes: habrá ganado $ 871.-Quien deposite $ 50.000 podrá retirar $ 52.178 en un mes: habrá ganado $ 2.178.-Quien deposite $ 100.000 cobrará $ 104.356 en un mes: habrá ganado $ 4.356.Visto de otra manera,-Para ganar $ 2.000 en 30 días hay que depositar $ 45.915.-Para ganar $ 5.000 en 30 días hay que invertir $ 114.780.-Para ganar $ 10.000 en 30 días hay que poner $ 229.560.Por otra parte, si las tasas actuales se mantuvieran y el ahorrista reinvirtiera siempre todo lo que cobra cada 30 días -capital más intereses-, el cálculo arroja que dentro de un año recibiría un monto en pesos 68% mayor. Si puso $ 10 mil, terminaría con $ 16.800 en 365 días.A juzgar por las proyecciones de la mayoría de los economistas, las tasas del plazo fijo tradicional no conseguirían garantizarle al ahorrista que su dinero mantendrá el poder de compra, al menos en el corto plazo (lo que más importa, dado que la gente suele hacer esta inversión por sólo 30 días y la va renovando).Frente al 4,3% mensual efectivo que está pagando un plazo fijo, los 38 consultores y centros de estudios sondeados por el BCRA en su último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado a fines de junio, habían previsto que la inflación terminará siendo del 4,8% en julio y del 4,5% en agosto, al igual que en septiembre.Sin embargo, esos pronósticos ya quedaron desactualizados porque fueron anteriores a la renuncia de Martín Guzmán y la disparada de precios que se desató luego. Ahora varias consultoras ya anticipan un piso del 7% para julio y uno del 90% para el 2022, tal como viene informando Clarín.Con estas perspectivas, y a medida que se acentúa el brote inflacionario, cada vez más argentinos se están volcando a los plazos fijos UVA, que sí les aseguran ganarle a la inflación.Los plazos fijos UVA son los que funcionan con el sistema de Unidades de Valor Adquisitivo. Al constituirlos, los pesos son convertidos a la cotización del día en UVAs, que son una especie de moneda "anti inflación" cuyo valor se ajusta a diario según el coeficiente CER, al ritmo que marca el índice de inflación del INDEC.El plazo mínimo de esta inversión es de 90 días, en vez de 30. Pero lo atractivo es que, al cabo de esos tres meses, las UVA vuelven a convertirse a pesos a la cotización del momento, que será mayor a la inicial.¿Cuánto mayor? Lo suficiente para compensar exactamente las subas de precios del trimestre y que la plata no haya perdido poder de compra.El valor de la UVA, por ejemplo, aumentó 18,69% en los últimos tres meses, y así mismo actualizó el dinero de quien hizo un depósito en UVA el 19 de abril por 90 días, para retirarlo justo este 19 de julio. Si eran $ 50.000, pasaron a ser $ 59.345.Pero además, el banco le asegura a quien hace un plazo fijo UVA una ganancia real, ya que no sólo le devuelve el monto ajustado por inflación sino que a eso le agrega una pequeña tasa de interés.La opción más atractiva hoy es la precancelable porque, si se cumple el plazo de 90 días, los bancos deben compensar la inflación del trimestre y se aplica una tasa adicional de al menos un 1% anual.Además, si el ahorrista necesitara de repente usar el dinero, desde el día 30 tiene la chance de pedir que se lo devuelvan. Y en ese caso, el plazo fijo habrá rendido como si se hubiera hecho del modo tradicional con una TNA del 48% (5 puntos menor a la vigente).Elegir el plazo fijo UVA común, en cambio, resulta hoy menos conveniente ya que la plata queda depositada sí o sí por al menos 90 días y la tasa adicional es menor. Para el plazo mínimo, en vez de UVA + 1%, muchos bancos ofrecen agregar sólo 0,1%, 0,25% o a lo sumo 0,5%, y en algunos casos nada (0%).Para hacer esta inversión basta con buscar la opción en la plataforma de home banking o de banca móvil. Los pasos, en general, son:1. Ingresar al menú de "Inversiones" y elegir la opción de constituir un plazo fijo.2. Cuando consulta el tipo de plazo fijo, seleccionar la opción "plazo fijo UVA precancelable".3. Ingresar el monto a invertir y el plazo, que debe ser de al menos 90 días.4. Seleccionar de qué cuenta se desea que los pesos sean debitados (en caso de tener más de una).5. Al confirmar todos los datos, el depósito queda realizado y ya se puede descargar el comprobante.Cuando se cumpla el plazo, el capital inicial y las ganancias serán acreditados automáticamente en la misma caja de ahorro o cuenta corriente. Fuente: (Clarín)