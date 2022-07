Una billetera virtual, lanzada hace menos de dos años, dejará de funcionar

Esta mañana, Itaú Unibanco envió un correo electrónico a sus usuarios en el que precisó que el 29 de julio la app "quedará inactiva definitivamente" por lo que, a partir de esa fecha, ya no se podrá enviar dinero o pagar con QR.La decisión ya había sido anticipada a finales de junio, cuando el principal banco de Brasil fijó "un plazo de 60 días" para desprenderse de su billetera virtual, un producto que había lanzado en la Argentina para competir en el país con otras fintech como plataforma para expandirse luego al resto de la región.Si bien el objetivo era buscar potenciales compradores o alternativas para que el proyecto continúe funcionando, no se alcanzó esa alternativa."La actual situación económica-financiera global está llevando a muchas compañías a rever sus estrategias de inversión. Itaú no es ajeno a este contexto global y en este marco se definió el proceso de desinversión", informó Itaú Unibanco en un comunicado al que tuvo acceso Télam.De esta forma, los usuarios de la aplicación podrán seguir pagando con código QR, enviar dinero y descargar comprobantes hasta el 29 del corriente mes inclusive.En caso de dudas o consultas podrán comunicarse por email ( [email protected] ) o a través de WhatsApp (11-2501-5510), precisó la entidad bancaria."Ante el escenario de desinversión ya informado por Grupo Itaú y habiendo transcurrido la primera etapa establecida dentro de las alternativas previstas se decidió dar por cerrado la opción de venta. Como consecuencia de ello, se continua con el proceso de absorción de talento por parte del Grupo Itau en Latam, a fin de poder reubicar parte de los colaboradores de ank", señaló la compañía.Precisaron que "el cierre de operaciones se completará el 31 de agosto".Respecto a esto último, Itaú Unibanco aseguró que "el bienestar de los colaboradores es una prioridad" por lo que están "evaluando todas las opciones disponibles y buscando la mejor alternativa posible para las personas que conforman Ank".Lanzada en octubre de 2020, Ank fue la primera fintech en ofrecer a sus usuarios vincular en una aplicación todas las cuentas bancarias (CBU) o no bancarias (CVU) a nombre de una misma persona, permitiéndoles realizar pagos o transferencias entre ellas o a terceros desde la propia aplicación.Con los meses se transformó en una de las billeteras líderes en el esquema de pagos con transferencia a través de códigos QR en la Argentina junto con Mercado Pago, Modo y otras fintech.