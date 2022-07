El dólar blue, sin freno: sumó $10 en un día y superó por primera vez los $300

El dólar blue volvió a dispararse hasta el récord de $301 en la punta vendedora y a $296 en la compradora, en una tensa jornada cambiaria en la que los dólares financieros alcanzaron también máximos históricos.Según el relevamiento en el mercado marginal, durante la rueda el blue alcanzó los $302 y sobre el cierre retrocedió, mientras que la brecha con el mayorista oficial supera el 130%.La escalada de la divisa marginal se dio en medio de sugerencias a los principales agentes bursátiles pidiéndoles colaboración para que no operen contado con liquidación, y así frenar el alza del blue.El dólar informal llegó así a un nuevo récord histórico, y no paró de subir, superando los $295 que había marcado durante el último viernes.La escalada se da principalmente desde que se comenzó a aplicar el aumento de la alícuota de los impuestos sobre el dólar turista y el Banco Central (BCRA) endureció el cepo cambiario a las empresas, tras la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.Entre los tipos de cambio financieros el contado con liquidación, operado con el Global 2030, subió 1,3% hasta alcanzar el récord de los $307,95, con lo cual la brecha cambiaria alcanza el 138,5%.El MEP o dólar bolsa cotizó estable en $295,23, lo que dejó una diferencia del 128,6% con el tipo de cambio oficial mayorista.Según fuentes de los operadores financieros, se realizaron llamados a los principales agentes bursátiles pidiéndoles que no operen contado con liquidación, lo que provocó que el dólar no se dispare aún más."Desde el Gobierno nos pidieron que colaboremos con el contado con liqui", fue, palabras más, palabras menos, el mensaje que Byma hizo llegar a los agentes desde la mañana, según fuentes del mercado."No fue un pedido, sino una sugerencia", aclaran del otro lado del mostrador. Los Alycs se vieron condicionados, porque nadie quiere negarse y que en el mismo día le aparezca una auditoría de sorpresa por parte de la Comisión Nacional de Valores" indicaron los agentes bursátiles.El BCRA también habría intervenido fuerte en el mercado de contado del bono GD30, con el que se referencian los tipos de cambio financieros, para detener la suba del dólar MEP, luego de que pasó su récord histórico de $300.El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos trepó 47 centavos a $224,52 y el nuevo dólar turista, que además tiene una percepción del 45% por el adelanto al impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, sube 49 centavos a $238,72.El dólar blue se disparó también en el interior del país y en las provincias de Buenos Aires, San Luis, Salta y Córdoba, el dólar paralelo saltó entre los $302 y $303, mientas que en Santa Cruz el valor alcanza los $305, mientras que en el resto se mantiene en los $300.