Los precios mayoristas subieron 4,8% y el costo la construcción avanzó 6,3%

El índice de precios mayoristas subió 4,8% en junio y el costo de la construcción avanzó 6,3% en similar período, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).De esta manera, durante el primer semestre de 2022 los precios mayoristas acumularon un incremento de 34,9%, mientras que el costo de la construcción se incrementó 29,9%.En tanto, en los últimos 12 meses las subas fueron del 57,3 % y del 55,7%, respectivamente.Con la difusión de estos indicadores, el Indec terminó de informar la variación de los distintos índices de precios, de acuerdo con un calendario que comenzó la semana pasada cuando dio a conocer la evolución registrada a nivel minoristas, que marcó en junio un aumento de 5,3%, 36,2% en el semestre y 64% en los últimos 12 meses.La suba a nivel mayoristas fue explicada por el incremento del 8% en energía eléctrica, 3,4% en los productos primarios, 5,4% en los manufacturados y 2,5% en los importados.En cuanto a la suba del costo de la Construcción, se vio influenciada por el alza del 5,2% en los precios de los materiales; 7,4% en la Mano de Obra y 6% en el rubro Gastos Generales.El informe del Indec que releva los precios a nivel mayorista precisó que entre los bienes primarios se destacaron la suba del 7,8% en Petróleo crudo y Gas; del 5,9% en Minerales no metalíferos y 0,6% en los agropecuarios, al tiempo que los productos pesqueros marcaron una baja del 1,1% respecto al mes previo.Entre los productos manufacturados las principales subas correspondieron a los precios del Tabaco (13,2%), seguido por 6,2% en Textiles; 6,8% en Metálicos, 5,4% para Maquinas y Equipos; 6,8% para Vehículos; 4,8% en Otros medios de Transporte; 6,1% en Minerales no metálicos, vinculados a la constricción; y 6,4% en Refinados de Petróleo.En los primeros seis meses del año, y con una suba promedio del 34,9% en el período en cuestión, los productos primarios acumularon un aumento de 35,9%; los manufacturados subieron 34,9%, los importados, 26,8%; y la energía eléctrica, 68,5%.Entre los productos primarios, los minerales no metalíferos subieron 40,9%; el petróleo crudo 36,7%; los agropecuarios, 35,4%; y los pesqueros acumularon un avance de 28,1% entre enero y junio.En tanto, en el primer semestre los Alimentos y Bebidas subieron 35,4% a nivel mayorista; los productos textiles, 36,9%; Papel y derivados, 40,2%; y Refinados del Petróleo, 49,7%.Además, los precios de los vehículos subieron 33,7%; los artículos metálicos, 31,2%; los químicos, 35,9%; y los minerales no metálicos, 32,9%.En cuanto a la suba del 6,3% en el Costo de la Construcción durante junio, estuvo impulsada por un alza del 5,2 % en los Materiales, Mano de Obra 7,4% y del 6% en Gastos Generales.Entre estos últimos se anotaron subas del 12,1% en el rubro retroexcavadoras; 8,3% en el costo de uso de vehículos; 6,6% en la pala cargadora; y 6,5% los precios relacionados al uso de camiones volcadores.En cuanto a los materiales, los precios de las alfombras subieron 15,1%; los caños y accesorios, 7,5%; Cemento, cal y yeso, 7,3%; Muebles de madera para concina, 6,4%; Arenas piedras y tosca, 6,3%; piezas de carpintería y hormigón armado, 6,1%; y griferías, 5,8%. Fuente: (Télam)