Desde el Gobierno descartan aplicación al campo del impuesto a renta inesperada

El secretario de Agricultura, Matías Lestani, negó hoy que el Gobierno planee implementar un tributo a la renta inesperada al sector agrícola, y estimó que a partir de “fines de agosto y comienzos de septiembre” habrá una mayor liquidación de divisas por parte de los productores de soja.



“El Ministerio (de Ganadería, Agricultura y Pesca) fue claro con la renta inesperada. El productor no la pudo captar porque subió el valor del producto, pero también el de los insumos”, subrayó Lestani esta mañana en el ingreso del primer animal a la 134ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el predio de la Sociedad Rural.



En declaraciones a los periodistas presentes, el funcionario consideró que la Argentina se encuentra en un “equilibrio de suma cero” tras el desencadenamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania.



“Cuando uno dice que el escenario bélico da una potencialidad, la realidad es que las ventajas que se dan en el perfil de exportación, se quitan en el perfil de importación”, explicó, aunque indicó que “hoy no es el mismo escenario del de principios de año con los fertilizantes e insumos”.



“La relación precio-insumos está un poco mejor”, destacó.



Por otro lado, Lestani enfatizó que “no hay tanto retraso” en las liquidaciones del sector según muestran los índices pero que, en todo caso, se trata de una “decisión normal” de los productores.



“Uno vende estratégicamente maíz, trigo, soja dependiendo de cuándo te conviene. Normalmente el grano que más se guarda estratégicamente es la soja y entonces, en ese sentido, creo que el productor lo que va a hacer es ir vendiendo a medida que vaya necesitando ir comprando los insumos para la (cosecha) gruesa”, puntualizó el secretario.



En ese marco, Lestani pronosticó que “a fines de agosto o comienzos de septiembre va a haber una mayor liquidación de grano”.



“Siempre que haya inflación y que se devalúe una moneda, uno se calza en bienes o en moneda fuerte pero es una decisión normal de cualquier persona”, minimizó.



Por su parte, en referencia a la propuesta de baja de las retenciones deslizada ayer por el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, con el objetivo de estimular la venta de soja, Lestani indicó que la misma “será evaluada por el Banco Central y por la ministra de Economía (Silvina Batakis) que son las áreas de injerencia en eso puntualmente”.



“Cuando pidan algo puntual de como impactaría en el sector y nos hagan el requerimiento, tenemos el análisis. Se está esperando la decisión de Hacienda y del Central que son quienes definen esa política”, señaló.



Por su parte, descartó que el Ministerio de Agricultura esté tomando acciones concretas para acelerar la liquidación.



“La liquidación de divisas la determina el (Banco) Central con sus normativas y después los productores con sus decisiones de venta”, aclaró.



Finalmente, el secretario se mostró optimista por el balance de la cosecha: “Las previsiones de marzo de este año daban 5 millones de toneladas menos tanto en las previsiones ministeriales como las de las bolsas; y avanzada la cosecha, se vio que el impacto no era tanto”.