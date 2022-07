Los cigarrillos registraron un nuevo aumento

Los cigarrillos tienen un nuevo precio desde este lunes. La tabacalera Massalin informó que las subas varían entre los 15 y los 45 pesos, dependiendo de la marca y la cantidad de unidades por paquete.Se trata del cuarto aumento en los cigarrillos en lo que va del año.Los Marlboro, por ejemplo, cuestan ahora $ 360, $ 325 y $ 200 en sus versiones Box 20, KS 20 y Box 10 respectivamente. Se trata de una actualización de $ 40, $ 35 y $ 25.En cuanto a Philips Morris, el incremento máximo fue de $35: sale $ 325 la versión BOX 20, $ 300 los comunes y $ 185 los paquetes de 12. Los Caps tienen ahora un costo de $320 y $185.Chesterfield en su versión Box 20 y Box 20 Fresh quedan al público en $ 300, KS 20 a $ 250, los atados Box de 10 unidades $ 150. Harmony Colorados y Dorados aumentaron $ 20 y el costo es de $ 250 el atado de 20 “común”.L&M tuvo un costo de $ 260 y $ 250 los Blue/Red al consumidor final.En la capital entrerriana, según pudo saber, el aumento es “del 10, 15 y 20 por ciento, dependiendo la marca. Malboro es el que más caro está saliendo”, dijo el encargado de un kiosco.Consultado sobre cómo reacciona el consumidor al momento de comunicar la suba, indicó que “los clientes no preguntan mucho el precio, vienen y te compran, porque un fumador no va a dejar de fumar de un día para el otro y se acostumbra al precio. Otros cambian de marca o se van al tabaco suelto, buscando el precio más económico para su vicio”. Asimismo, dio cuenta que también vende cigarrillos sueltos: “la gente busca más que nada para tratar de no fumar tanto y compran 2 o 3”.