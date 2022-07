Más de 500 mil personas ya se inscribieron en el registro para recibir subsidios

Paraná Enersa aclaró cuáles son los canales para adherirse al subsidio a la energía

Más de medio millón de usuarios completó de manera online hasta el momento el formulario para solicitar el subsidio a las tarifas de electricidad y gas.La asistencia estatal será percibida desde el 1º de agosto hasta fin de año y para saber quiénes integrarán el listado se definieron tres categorías.Para las personas que no ingresaron en su debido tiempo, el formulario seguirá disponible hasta que julio finalice y todos aquellos que no respetaron su lugar según su DNI podrán hacerlo después del martes 26.Los usuarios que integran el nivel "Alto" no podrán tener acceso al subsidio ya que sus ingresos están por encima de lo establecido, que son $333 mil por mes. Para los que estén en la categoría "Medio" percibirán dicho beneficio, pero en un porcentaje más reducido; y para los del nivel "Social" el subsidio será del 100%.El registro se encuentra en la página web oficial Segmentación Energética (https://www.argentina.gob.ar/subsidios ). También indicaron que el formulario se puede completar a través de la App "Mi Argentina", sección "Trámites" o de manera presencial en las oficinas del ANSES.