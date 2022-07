“Si hace falta reabriremos las paritarias”, sostuvo el ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que la asunción de Silvina Batakis al frente del ministerio de Economía "no cambia el programa económico", y que los anuncios que hizo la ministrasino que son medidas que "el gobierno nacional viene sosteniendo hace tiempo"., agregó.Según el ministro de Trabajo, los anuncios de Batakis apuntan a "un ordenamiento respecto a los recursos efectivos del Estado, que es muy razonable" y que "no es una política de ajuste"., señaló Moroni sobre los anuncios, con los que dijo estar "absolutamente de acuerdo", ya que "es el programa del presidente y de todo el gabinete"."No es la política de la ministra Batakis sino la de todo el Gobierno. El presidente (Alberto Fernández) lo ha dicho muy claro. Lo hemos ratificado en el acuerdo con el Fondo que fue ratificado por el Congreso. Iremos acomodando los gastos conforme a los recursos", apuntó en diálogo con Radio Nacional y con Radio 990.Sobre las negociaciones colectivas, dijo que se renegociaron en los últimos meses "más de 60 paritarias que representan más del 80% del personal cubierto por convenio" y que esos acuerdos incluyen unos primeros aumentos que "superan la inflación proyectada"."Para los próximos meses no veo necesidad de que haya una cosa así", dijo Moroni, en relación a una reapertura de discusión de salarios.Aún así, afirmó que "si en algún momento la negociación prevista queda atrasada respecto de la inflación, como, porque con inflaciones altas en muy difícil que el salario crezca muy fuerte,Moroni sostuvo que hasta la reunión del Consejo del Salario en agosto hay un haber mínimo "razonablemente ordenado respecto de la inflación".