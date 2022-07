Tras anuncios de Batakis, bajó el dólar “blue” y los tipos de cambio financieros

El dólar blue cerró hoy en baja, a $268 para la venta, y retrocedieron los tipos de cambio financieros, según las cotizaciones del mercado, tras los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis.La divisa marginal inició la semana con un retroceso, el primero en las últimas cuatro jornadas, y perforó los $273 del viernes con una baja de $5.La brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista cedió hasta un 109,6%.Los dólares financieros frenaron su marcha alcista tras los anuncios de nuevas medidas económicas y se cotizaron con bajas cercanas al 2%, luego de cerrar la semana anterior por encima de los $300.Según especialistas, los anuncios parecieron amenguar la tensión en el mercado, aunque se interpretó como un compás de espera para ver si con el tiempo se materializan y logran un explícito apoyo político.El dólar contado con liquidación retrocedió un 1,7% hasta los 296,84, por lo que la brecha con el tipo de cambio oficial se redujo al 132%.El MEP o dólar bolsa bajó un 1,6% hasta los $284,35 y la diferencia con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 123,55%.El dólar sin impuestos avanzó 78 centavos a $134,67, según el promedio del mercado, mientras que en el Banco Nación el billete estadounidense subió 25 centavos, a $133,50 para la venta.El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos, se robusteció $1,30 en promedio, a $222,21, mientras que el dólar mayorista ascendió 55 centavos, a $127,35.El Banco Central (BCRA) terminó la rueda con un saldo positivo por primera vez en el mes, al comprar US$ 80 millones, luego de un comienzo de julio con ventas significativas.Este mes, el saldo del BCRA en sus intervenciones en el mercado alcanzó un saldo negativo de alrededor de US$ 658 millones y en el año acumuló reservas por US$ 1.200 millones la autoridad monetaria.Temprano este lunes, antes de que abrieran las operaciones cambiarias y después de una semana de volatilidad extrema en la "city" porteña, Batakis destacó la importancia de que la Argentina avance en forma paulatina hacia un "equilibrio fiscal" y que ajuste el gasto público en función de los ingresos.