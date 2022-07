YPF aumentó el precio de la nafta en ciudades de Entre Ríos y otras provincias

En algunas ciudades

Los precios de la nafta registraron un incremento del 3,5% en algunas ciudades del interior entrerriano y también en localidades de Mendoza, Misiones y Buenos Aires. Según reportaron los usuarios, el aumento se detectó en las últimas horas. De acuerdo con lo reportado, la suba no fue generalizada y solo ocurrió en algunas regiones del país.Desdede la provincia, como Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Además,y agregaron que "las estaciones de servicio no determinan estos valores".La petrolera estatal YPF aumentó el precio de sus naftas en algunas zonas de la provincia. La variación en este caso afectó solamente a la nafta Infinia y Súper, pero no alcanzó al gasoil. El incremento promedio es de casi 3,5%.De acuerdo con información brindada con la petrolera, los valores actualizados quedaron en $136,60 la nafta Súper y $166,50 la nafta Infinia.En otros lugares, también se reportó el incremento de los valores. Así lo detectaron en Mendoza, Misiones o localidades bonaerenses.Muchos marplatenses que este domingo debieron cargar nafta a su vehículo se vieron sorprendidos por un nuevo incremento en el combustible, que ronda el 3,5%.Además de Mar del Plata, también se detectaron subas en la localidad de Luján, en Mendoza, y en la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones.En Mar del Plata, casi desde las cero horas de este domingo, en las estaciones de servicio YPF la nafta super se comercializaba a $143,50 el litro, con una suba de $4,90, el 3,53%.En tanto que la nafta Infinia (premium), el litro alcanzó los $173,70 (costaba 167,80, es decir, $5,90 más) y tuvo una suba del 3,51%.El último aumento de la nafta fue el 8 de mayo último, por lo que se convirtió en el cuarto incremento en el 2022.