El precio de los granos volvió a subir, tras varias jornadas con bajas

Los granos cortaron la tendencia bajista de las últimas jornadas en el mercado de Chicago y recompusieron parte de las pérdidas con un rebote en sus precios, apuntalados por el accionar comprador de los fondos de inversión.



El contrato de julio de la soja subió 0,69% (US$ 4,04) hasta los US$ 584,68 la tonelada, mientras que la posición agosto avanzó 2,67% (US$ 14,24) para concluir la jornada a US$ 545,74 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en las compras de oportunidad por parte de los fondos especulativos y la mejora en la cotización del aceite.



Este subproducto, que acumuló una baja en su precio del 23% desde que comenzó junio, hoy tuvo un repunte en su cotización del 4,89% (US$ 65,04) la tonelada hasta los US$ 1.392,64 la tonelada.



Según planteó la corredora de granos Granar, "el mercado de los aceites vegetales busca un nuevo punto de equilibrio entre la decisión de Indonesia de incrementar sus exportaciones de aceite de palma y la continuidad de la guerra en Ucrania, que mantiene a ese país imposibilitado de comerciar de manera plena su aceite de girasol".



La harina también concluyó la sesión con signo positivo, al avanzar 1,59% (US$ 8,16) y finalizar a US$ 518,08 la tonelada.



Por su parte, el trigo saltó 4,07% (US$ 11,85) y cerró a US$ 302,95 la tonelada, debido a las compras de oportunidad, pero también a "una activa participación de la demanda, que busca usufructuar la caída de las cotizaciones luego de soportar un largo período de valores históricamente elevados, y rindes que estarían siendo inferiores a los previstos en el inicio de la cosecha de los países de la Unión Europea", marcó la corredora.



Así, el cereal contó con cinco jornadas consecutivas a la baja.



Por último, el maíz creció 0,36% (US$ 1,08) y se ubicó en US$ 294,08 la tonelada, debido a pronósticos de tiempo seco para las próximas semanas en el Medio Oeste estadounidense.



"El panorama productivo podría complicarse sin lluvias a mediados de julio, etapa crítica para el desarrollo del maíz estadounidense", precisó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).