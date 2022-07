Liquidarán nuevos inmuebles de Waigel mediante una subasta electrónica

El próximo mes se llevarán adelante importantes remates de inmuebles que pertenecían a la empresa Miguel Waigel y Cía. S.A.. Los mismos habían sido objeto de operatorias comerciales que había efectuado el Directorio, que tornaron que en un primer momento no formaran parte del patrimonio, pero la Sindicatura realizó una tarea de investigación y judicialización para restituirlos.El síndico, Valentín Cerini, detalló que “se subastará un lote ubicado en Barrio Azul, desde el 3 de agosto hasta el 10 de ese mes; y otra subasta está prevista del 4 al 11 de agosto, consistente en dos lotes más: uno en Barrio Azul y otro en Barrio Jardín. Ya no son más presenciales ni en un momento determinado, sino que se oferta en forma virtual y durante varios días. Todos los interesados pueden inscribirse y participar de la subasta".En cuanto a la modalidad "electrónica" que reviste desde hace un tiempo, por disposición del Superior Tribunal de Justicia", el profesional comentó: "En general viene funcionando bien. Más allá de algunas malas experiencias en casos particulares -no en Paraná-, la implementación se viene desarrollando con total normalidad. De hecho, los lotes pertenecientes a este mismo proceso de quiebra, que se subastaron a fines de mayo, se hicieron sin inconvenientes".Comienza el 3 de agosto a las 8:00. Se trata de un terreno baldío, ubicado en Ensenada y Yapeyú de Crespo, que consta de una superficie de 445,33 m2. La oferta parte de los $216.230.Comienza el 4 de agosto a las 8:00. Se trata de un terreno baldío, ubicado en acceso Pte. Perón y Ensenada, de Crespo, que consta de una superficie de 250 m2. La oferta parte de los $216.230.Comienza el 4 de agosto a las 8:00. Se trata de un terreno baldío, ubicado en De Los Lirios Nº 1344, de Crespo, que consta de una superficie de 299,75 m2. La oferta parte de los $216.230.El Síndico Cerini, afirmó en declaraciones aque "del 23 al 31 de mayo se llevó adelante la subasta electrónica de 5 lotes ubicados en la ciudad de Victoria, los que también habían ingresado al patrimonio fallido tras los acuerdos enmarcados en las acciones de Recomposición Patrimonial. Se recaudó un poco más de 16 millones de pesos y el comprador ya efectuó el depósito".