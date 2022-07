Laboratorio despidió a 18 trabajadores al vencer la doble indemnización

La Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM), el gremio que reúne a los visitadores médicos, se movilizó al laboratorio Spedrog Caillon para denunciar al menos 18 despidos, que se efectuaron al día siguiente del fin de la vigencia del decreto que establecía el pago de una doble indemnización en caso de una cesantía. El conflicto se encuentra en debate en el Ministerio de Trabajo, que dictó anoche una conciliación obligatoria.



El gremio declaró que la firma, “amparándose en una supuesta disminución del trabajo, decidió despedir a la totalidad de los visitadores médicos y personal administrativo de comercialización, vender sus productos a Laboratorio Ariston y dejar a decenas de familias en la calle”. En el expediente que está en curso en Trabajo se precisa que son 18 visitadores médicos, aunque habría más despidos de empleados no sindicalizados del área de comercio.



La cartera que encabeza Claudio Moroni interviene para garantizar el pago total de la indeminización. “Solo quieren abonar la mitad”, dijeron fuentes oficiales.



Más de un centenar de visitadores médicos se movilizaron ayer, en el barrio de Villa Devoto, a las puertas del laboratorio dirigido por Hugo Caivano, Spedrog Caillon. Con bombos y volantes con la inscripción “digamos basta a los abusos de la industria farmacéutica”, el gremio AAPM denunció el envío de un día para otro de 18 telegramas de despido. Asimismo, el laboratorio alega una crisis para pagar al 50% las indemnizaciones de las personas despedidas.



“Según dicen, Ariston compró los productos, pero el acuerdo no incluyó el pase de los compañeros y compañeras, como si se tratara de una mera transacción comercial sin ningún costo humano”, indicó Ricardo Peidro, secretario general Adjunto de AAPM.



El mismo remarcó que “vamos a movilizarnos a Ariston, porque no existe acuerdo comercial que no incluya las fuentes de trabajo”.



“No es casual que Caivano despida al día siguiente de que se cayó el decreto de doble indemnización, y menos aún que quiera buscar el artilugio legal para encima pagar la mitad de lo que corresponde”, planteó Salvador Agliano, secretario general de la AAPM, según publica La Nación.