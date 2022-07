Salario Básico Universal: Batakis no lo ve factible en los próximos meses

Economía Batakis descartó devaluar el dólar oficial y afirmó que no subirá impuestos

Un proyecto en la Cámara de Diputados busca darle ingresos al 27% de la población adulta, de entre 18 y 64 años, con un foco de cobertura sobre aquella que está “inactiva, desocupada y asalariada no registrada”.Se mediría por el monto de una canasta básica alimentaria de un adulto, que en mayo pasado fue estimada en $14.401.Y sobre ese punto, subrayó queporque si no demuestra esa solvencia, es muy difícil que las cosas funcionen".Cuando se la consultó sobre la factibilidad de ese proyecto en los próximos meses. Batakis señaló que"."Cuando nosotros encontremos que hay una parte de la población que no encuentra una salida laboral y no tiene ayuda de los programas actuales, allí veremos cómo se las puede ayudar porque es una cuestión humanitaria", concluyó.