Batakis descartó devaluar el dólar oficial y afirmó que no subirá impuestos

La ministra de Economía, Silvina Batakis, remarcó que, y al negar una devaluación de ese tipo argumentó que la actual cotización, medida por el tipo de cambio multilateral (TCM), es competitiva, por lo que no hay razones para una medida de ese tipo., aplicarlo para que todos estemos mejor".En relación con la suba del dólar en el mercado financiero, Batakis puntualizó que "el dólar blue es un mercado marginal, no es una referencia para los bienes y servicios que se producen en la Argentina" para luego destacar en varias oportunidades la capacidad que tuvo el Banco Central para enfrentar esta situación."Que el Banco Central pueda afrontar, habla bien del Banco Central", reivindicó, y en la misma línea valoró: "En la economía se generan situaciones de tensión pero en estos tres días vimos que el Banco Central puede manejar la situación".Batakis resaltó luego que "nosotros tenemos que administrar las reservas para que haya mucho más dólares para que el país crezca y que se vuelquen para la producción.. Tenemos el mundial en el medio y eso demanda muchas divisas"."Es atendible que con las divisas que tenemos generemos los puestos de trabajo, para que generen ingresos para otro eslabón de la cadena", agregó.Por otra parte, afirmó que en los próximos días habrá una nueva canasta de bienes y servicios de los Precios Cuidados, para moderar la inflación, al tiempo que anunció que este jueves difundirá la composición de su equipo de colaboradores y descartó un modificación del tipo de cambio oficial.En declaraciones al programa "A dos voces" de la señal de cable TN, Batakis enfatizó que "no podemos aceptar que algún comercio remarque los precios porque hay inflación"."Vamos a buscar un acuerdo con los formadores de precios pero lo fundamental es encontrar una solución. Hay una situación de incertidumbre y estamos trabajando con una canasta de bienes y servicios que vamos a anunciar los próximos días", aseguró.La jefa del Palacio de Hacienda expresó que "la inflación en la Argentina tiene muchas causas, esto es muy compartido por muchos economistas en la Argentina" y reconoció que "la gente ha encontrado en el dólar la preservación de sus ahorros"."El control de precios es uno más de los mecanismos para controlar la inflación pero hay otros instrumentos que necesitan del largo plazo como la inversión en infraestructura. De ninguna manera podemos decir que nosotros estamos en una situación de riesgo", aclaró.Más adelante, la flamante responsable de la cartera económica descartó una suba de impuestos, al señalar que ". Tenemos que articular entre todos los niveles de gobierno para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. de ninguna manera va a haber aumento de impuestos".En respuesta a las demandas planteadas por el sector rural, Batakis expresó que "el sector agropecuario es clave para la Argentina. Esto es un reconocimiento al sector agropecuario porque nosotros tenemos un sector muy competitivo"."Lo que sí sucede es que hay un precio extraordinario por razones ajenas al trabajo en el campo y debido a la guerra en Ucrania. Esperemos que la guerra (en Ucrania) termine, pero hay una suba de precios y una fuerte demanda de la producción argentina. Es distinto lo que pasa en las economías regionales a lo que ocurre con los granos", evaluó.La ministraal señalar que "no va a haber aumento de retenciones. Mi idea es juntarme con la gente del campo".En relación con los problemas para importar, la ministra remarcó que "toda economía que crece necesita importar. La Argentina es un país en desarrollo que tiene una matriz productiva compleja, con un sector agropecuario pujante que está en la frontera del conocimiento, pero también tenemos un sector industrial que necesita seguir desplegándose y frente a eso necesitamos esas importaciones".Y añadió: "Históricamente, cada vez que el PBI crece un punto, las importaciones crecen 3 puntos y lo que pasó en estos meses es que esas importaciones crecieron por encima de esa marca histórica, lo que demuestra que hay un adelanto de esas importaciones pero de ninguna manera tiene restricciones para poder operar. Hoy las empresas están estoqueadas, han hecho una modernización de capital, que es muy bueno porque nos pone en un eslabón para poder producir más y mejor".Debaten un proyecto para que empresas participen de sus ganancias a los trabajadoresUn proyecto de ley para que las empresas participen de sus ganancias a los trabajadores que estén empleando comenzó a ser debatido hoy en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.La norma continuará siendo discutida en agosto, según se resolvió en la reunión de la comisión que encabeza la oficialista bonaerense Juliana Di Tullio.El proyecto fue presentado por el peronista porteño Mariano Recalde y modifica el artículo 223 bis de la Ley 20744 de Régimen de Contrato de Trabajo, respecto de incorporar como partícipes en las ganancias a los trabajadores.El artículo que se pretende reformar habilita, actualmente, el pago de sumas no remunerativas y permite que los empleadores cuyas empresas tengan dificultades económicas compartan la carga del riesgo empresario con sus trabajadores.La modificación pretende que los trabajadores que fueron afectados por el artículo 223 bis sean participados de las ganancias de la empresa cuando ésta se recupere y que sea con un porcentaje mayor para quienes fueron licenciados.El proyecto, asimismo, fija un mínimo del reparto de beneficios del diez por ciento, antes de pagar el Impuesto a las Ganancias."No es un gran gasto para las empresas, pero sí es un número importante para los trabajadores", expresó Di Tullio.A su vez, el autor del proyecto admitió que "no se planea derogar" el artículo 223Bis, sino "agregarle un requisito para hacerlo más justo"."Si durante la pandemia se homologaron miles de acuerdos de reducción salarial y, además, el Estado colaboró, no está mal ni es injusto que cuando las cosas van bien, si la cosa mejora y la empresa mejora, aquella que aprovechó el 223 bis tenga como requisito, si tiene ganancias, que las comparta en parte con los trabajadores", afirmó Recalde.El senador porteño calificó al tema como un "derecho justo" que será aplicado "en empresas de cualquier tamaño"."La realidad es que durante la pandemia las que más utilizaron este artículo para rebajar salarios fueron las grandes: Arcor, Toyota, Coca Cola, Aluar, Ternium, VW, Ledesma, Molinos, Acindar, Ford, Mercedes, Loma Negra", enumeró.Además, Recalde agregó que "cuando vuelven a pagar Ganancias es porque esas empresas se recuperaron"."A partir de la decisión de recurrir al 223 bis, queda comprometido sine die para participar ganancias con sus trabajadores", sentenció.