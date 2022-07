“Salario Básico Universal”: a quiénes alcanzaría y cómo se implementaría

Alcance y monto

Población objetivo

Erogación

Lo mínimo indispensable:

Salario Básico Universal para las y los trabajadores no registrados

Aumento para empleados públicos y privados de bajos ingresos

Aumento para jubilados

Todo por decreto. Es recuperar un poquito de lo que nos robaron. Ya hablamos mucho. Es hora de actuar. pic.twitter.com/LudS7QL7Nf — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 5, 2022

Acompañamiento

Algunas bancas del bloque oficialista de la Cámara de Diputados aparecieron este martes con un cartel que reclamaba por un “salario básico universal ya”.La llamada iniciativa de “salario básico universal” no sería otra cosa que la creación de una “prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional, según explica el proyecto.De acuerdo a la letra de la iniciativa, que se basó en el trabajo del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) que dirige Hagman, el Salario Básico Universal (SBU)La iniciativa de Hagman hace receptores dela “trabajadores desocupados, informales, monotributistas sociales, del sector agrario (trabajo temporario) y de casas particulares”; y también a “monotributistas categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de $38.850 mensuales en 2022″, detallóEn los estudios técnicos en los que se basa el proyecto,, si es que no se establecen límites por grupo familiar ni condicionamientos patrimoniales o de consumo. Mientras que, esa cifraDe acuerdo a las cuentas que hacen los diputados con pertenencia a las organizaciones sociales oficialistas,del Producto Bruto Interno (PBI).Grabois, a quien responde políticamente el diputado Hagman, exigió este martes que el proyecto salga “por decreto”, porque “es hora de actuar” para “recuperar -según denunció- un poquito de lo que nos robaron”, dijo.“Vamos a empujar el debate nosotros”, aseguró el diputado sindical Hugo Yasky, uno de los firmantes del proyecto de Hagman junto a colegas oficialistas como Carlos Selva, Mónica Macha, Jorge Romero, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Graciela Landriscini, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Verónica Caliva, Claudia Ormachea, Mara Brawer, María Rosa Martínez y Leonardo Grosso. Del lado de enfrente, Juntos por el Cambio ya avisó que no acompañará porque se pretende “romper la relación entre el esfuerzo y el salario”.