“Insumos y reglas claras de juego”, la principal demanda de Federación Agraria

Economía El campo anunció un cese de comercialización ante la falta de gasoil

Más allá de la designación de la ministra de Economía, Silvina Batakis, para el vicepresidente de Federación Agraria Argentina y director de la entidad en Entre Ríos, Elvio Guía, el nombramiento tiene que repercutir “en la obtención de los consumos básicos para la producción, desde combustible hasta fertilizantes y agroquímicos, hasta reglas claras de juego”.En ese sentido, el dirigente rural bregó para que con los cambios en el Palacio de Hacienda “tranquilicen un poco las aguas y empiecen a poner un norte con un plan directriz para decir `hacia allá vamos´ y podamos empezar a tener una estabilidad”.“Es difícil producir en Argentina cuando cambian las reglas de juego y no sabes si abren o cierran las exportaciones, si ponen más impuestos y retenciones, si vas a conseguir el fertilizante”, enumeró al sintetizar: “Una sola golondrina no hace al verano”.“Los ministerios son compartimentos estancos porque la interna del gobierno hace que no se conecten unos con otros”, sentenció Guía y esperanzó: “Por el bien de todos los argentinos, esperamos que se estabilice la situación para tener reglas claras de juego y un norte para estar tranquilos”.Punto aparte, y en el plano provincial, refirió las “dificultades con el ente financiero porque no hemos podido llegar a obtener los créditos anunciados en febrero”. “Hay carpetas que están frenadas”, reveló.“Necesitamos que el gobierno provincial nos acompañe en los pedidos a nivel nacional”, remarcó Guía y ejemplificó: “Hay sectores, como el arrocero, que tienen que atenderse de manera particular porque el precio del arroz hace tres o cuatro año que no aumenta sostener esa economía regional”.“Tenemos que trabajar en diversas cuestiones de la economía regional y para eso necesitamos del acompañamiento”, insistió.En la provincia, habría una concentración en Gualeguaychú, sin corte de rutas.