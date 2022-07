Quién fue el último ministro de Economía que completó un mandato presidencial

Política Silvina Batakis juró como nueva Ministra de Economía de la Nación

La renuncia de Martín Guzmán volvió a dejar en evidencia la inestabilidad del cargo de ministro de Economía como una constante a lo largo de la historia argentina, al punto que solamente dos titulares de la cartera pudieron completar un período presidencial y hace setenta años que nadie lo puede lograr.En toda la historia de los presidentes argentinos, desde Bernardino Rivadavia hasta Alberto Fernández, soló hubo otro caso como el de Cereijo: Domingo Salaberry, entre el 12 de octubre de 1916 y 1922, en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen.Otro caso que podría sumarse es el de José Alfredo Martínez de Hoz, quien secundó desde el primer al último día al dictador Jorge Rafael Videla (del 29 de marzo de 1976 al mismo día de 1981), pero por tratarse de una gestión de facto no puede ser considerado un mandato.Después de dos años, seis meses y veintidós días al frente del Ministerio, Guzmán no pudo superar la denominada "maldición de Cereijo" y finalmente elevó a 103 la nómina de titulares del Palacio de Hacienda que no pudo completar un mandato presidencial completo de seis o cuatro años.Antes y después de Cereijo y Salaberry, diversos contratiempos impidieron a los ministros restantes alcanzar esa marca:-Golpes de Estado: fue el motivo que impidió la continuidad de Enrique Pérez Colman en la segunda Presidencia de Yrigoyen (1928-1930) y de Pedro José Bonanni, también en una segunda Presidencia, en este caso la de Perón (1952-1955).En los otros derrocamientos (Ramón Castillo, Arturo Frondizi, Arturo Illia, María Estela Martínez de Perón), ya se habían concretado cambios en la titularidad del ministerio antes del golpe de Estado.-Fallecimientos: fueron los casos de Eugenio Blanco en la Presidencia de Arturo Illia y de Miguel Roig en la de Carlos Menem.-Crisis políticas: fue la principal de las razones, con ministros que debieron dar un paso al costado para descomprimir una situación complicada, disidencias internas o permitirle al presidente de turno una reestructuración de su gabinete en el marco de incorporación de nuevos aliados o alejamientos de sectores que dejaron de ser afines al Gobierno.Si se hizo un lugar común llamar al cargo de presidente "el sillón de Rivadavia", tal vez habría que referirse al "sillón de Del Carril" para mencionar a la responsabilidad de comandar la cartera de Hacienda o de Economía.Por una extraña coincidencia, el primer ministro de Hacienda en 1826 fue Salvador María del Carril, en tanto 132 años después fue otra persona con el mismo apellido, Emilio Donato del Carril, el primer ministro de Economía, cuando el presidente Arturo Frondizi resolvió crear el nuevo Ministerio con la concentración de las áreas de Hacienda, Comercio, Finanzas y Agricultura.De los 104 ministros que precedieron en el cargo a Guzmán, solamente 19 están vivos y dentro de ese lote el decano es José María Dagnino Pastore, de 88 años, quien en 1970 secundó en la cartera de Economía al dictador Juan Carlos Onganía.En orden de aparición, los otros 18 son Lorenzo Sigaut, Jesús Rodríguez, Domingo Cavallo (en dos ocasiones), Roque Fernández, José Luis Machinea, Ricardo López Murphy, Jorge Remes Lenicov, Roberto Lavagna, Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino, Axel Kicillof, Alfonso Prat Gay, Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza.José Ber Gelbard y Jorge Whebe fueron los únicos ministros de Economía que secundaron a cuatro presidentes.Gelbard estuvo en forma ininterrumpida en las presidencias de Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Perón y María Estela Martínez, pero en ningún caso completó un mandato presidencial, ya sea por la renuncia de Cámpora, el interinato de Lastiri o la muerte de Perón, además de que en la presidencia de Isabelita fue el mismo ministro el que presentó su dimisión.Whebe estuvo en los tres días finales de Frondizi, el único presidente constitucional de sus cuatro gestiones, y acompañó a su sucesor, José María Guido, y a los dictadores Alejandro Lanusse y Reynaldo Bignone.Ministros de tres presidentes fueron Santiago Cortínez (Domingo Sarmiento, Nicolás Avellaneda y el primer mandato de Julio A. Roca), Juan José Romero (Roca, Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu), Federico Pinedo (Agustín Justo, Ramón Castillo y Guido) y Carlos Acevedo (Justo, Castillo y Arturo Rawson).En dieciocho casos hubo ministros de Economía que se desempeñaron en dos Presidencias: Norberto de la Riestra (Santiago Derqui, Nicolás Avellaneda), Lucas González (Bartolomé Mitre, Avellaneda), Victorino de la Plaza (Avellaneda, Roca), Wenceslao Pacheco (Roca, Miguel Juárez Celman), Marco Avellaneda (Luis Sáenz Peña, Roca en su segundo mandato), José Terry (Luis Sáenz Peña, Manuel Quintana), José María Rosa (segundo mandato de Roca, Roque Sáenz Peña), Norberto Piñero (José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña), Pedro Groppo (Roberto Ortiz, Castillo), Pedro Bonanni (segundo mandato de Perón, María Martínez), Blanco (Pedro Aramburu, Arturo Illia), Álvaro Alsogaray (Frondizi, Guido), Adalbert Krieger Vasena (Aramburu, Juan Carlos Onganía), Roberto Alemann (Frondizi, Leopoldo Galtieri), José Alfredo Martínez de Hoz (Guido, Jorge Videla),José María Dagnino Pastore (Onganía, Bignone), Domingo Cavallo (Carlos Menem, Fernando de la Rúa) y Roberto Lavagna (Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner).A pesar de que muchos lo intentaron infructuosamente, solo dos ministros de Hacienda alcanzaron a ser presidentes: De la Plaza y Roberto Ortiz, mientras que otros dos (Salvador María del Carril y Amado Boudou), además del propio De la Plaza, al menos lograron ser vicepresidentes, respectivamente de Justo José de Urquiza, Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato y Roque Sáenz Peña.En el listado de quienes intentaron y no lograron alcanzar la Presidencia, Lavagna (2007 y 2019) y Alsogaray (1983 y 1989) lo hicieron en dos oportunidades.Con un intento se anotaron Mariano Fragueiro (1860), Dalmacio Vélez Sarsfield (1868) y Cavallo (1999).