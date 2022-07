CAME: "debe darse una respuesta rápida para tranquilizar a la macroeconomía"

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, sostuvo hoy que con la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, el Gobierno "debe dar una respuesta rápida para tranquilizar a la macroeconomía, que se lleva puesta a la micro"."Hoy es un día muy difícil para todo el sector pyme, no tenemos listas de precios ni tampoco certidumbre sobre cuándo nos van a entregar la mercadería los proveedores y, como no tenemos espalda financiera, tenemos que vender para cumplir nuestras obligaciones diarias", manifestó González en declaraciones aGonzález reconoció la capacidad técnica y de trabajo de Batakis, a quien la dirigencia de CAME "conoce desde su gestión en la provincia de Buenos Aires", donde secundó entre 2011 y 2015 al entonces gobernador Daniel Scioli como ministra de Economía.Entre los principales desafíos que le asignó en su nueva responsabilidad, el titular de CAME dijo que la futura ministra tendrá que "bajar la inflación, que es algo que lima el poder adquisitivo de la gente y se traduce en reducción de consumo interno".En ese sentido, destacó como "muy importante" la extensión de la vigencia del programa Ahora 12, "la única herramienta que tenemos para financiar", al tiempo que indicó que Precios Cuidados "seguramente sirve en las grandes ciudades, pero al Interior no llega".