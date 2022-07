Piden hasta $280 por el dólar “blue” y en Banco Nación abrió sin cambios

Incertidumbre en el mercado con el dólar blue que no tiene precio de referencia: Muchas cuevas no están vendiendo y las que lo hacen piden hasta 280 pesos.El viernes, el paralelo había cerrado a $ 239. Las acciones argentinas no operan en el exterior por el feriado en Estados Unidos.Por su parte, el riesgo país argentino se mantenía en 2.374 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan, señaló Télam.