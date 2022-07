Dólar y bonos: sin feriado bancario, qué se espera en los mercados

Economía Los temas claves y urgentes que deberá enfrentar Batakis a corto plazo

Con la salida intempestiva de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, se espera una fuerte reacción de los mercados financieros.El gobierno enfrentará esta mañana la primera reacción de los inversores cuando abran los mercados. Las miradas estarán puestas fundamentalmente en la cotización de los dólares financieros, las acciones y los bonos, aunque el impacto estará atenuado por el feriado en los Estados Unidos debido a la celebración del día de su Independencia.Un anticipo de lo que podría llegar a ocurrir, se observó en el mercado de compra y venta de criptomonedas que opera las 24 horas del día, incluidos los fines de semana. Las monedas digitales que cotizan a la par del dólar -tales como DAI (DAI), Tether (USDT) y USD Coin (USDC)- registraron aumentos significativosEn principio, el Gobierno cuenta con un factor a favor: el Día de la Independencia en Estados Unidos genera cierto alivio. El mercado local se moverá sin referencias al descartarse la posibilidad del feriado cambiario. El anticipo del día que se viene lo dio el Dólar Bitcoin durante el sábado que llegó a cotizar por encima del Contado con Liqui (CCL) a $260. Pero el número se extendió el domingo tocando valores de $280 mientras circulaba la “danza de nombres” e incluso posterior al anuncio, llegó a un máximo de $300 en el exchange argentino Lemon."La demora en la designación del resto del equipo, la no comunicación y que siga la incertidumbre no suele ser una buena combinación para el humor de mercado", explicó Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina en principio, tras conocerse la noticia.“Ya veníamos con una imagen deteriorada del ministro Guzmán y en un marco de incertidumbre que causaba las rupturas al interior del gobierno que no es favorable al menos para los mercados por la credibilidad y las expectativas que esto genera. Asume la nueva ministra que parece ser de la línea más kirchnerista donde la batalla interna parece ganando la línea de la vicepresidenta. Las expectativas es que se vuelva a medidas similares que han tomado con Axel Kiciloff y el último mandato de la vicepresidenta”, aseveró la economista Paula Malinauskas de la consultora LCG en consulta por este medio.“La bandera que levantaba Batakis, es que uno de los principales problemas de la economía es el bimonetarista. Una de las líneas que levantó la presidencia el sábado en su discurso. No es la línea que esperan los mercados”, agregó.En la misma sintonía, Gustavo Neffa, Director de Research for Traders consultado poranticipó que. “En los papeles está capacitada para hacerse cargo de la cartera de economía. El problema es que la situación, la coyuntura tiene gravísimos problemas como para tener una economista que diría yo que es más heterodoxa que ortodoxa, cuando el mercado le pide una solución más ortodoxa para corregir los desequilibrios que hay y enderezar el timón”.“Lo que podemos rescatar es que se logró reemplazar y tener un nombre durante este fin de semana para evitar tener un daño mayor. Pero la situación amerita primero una solución desde la política juntos donde estén alineados los intereses, cosa probable que suceda a la luz de las peleas que hemos visto en el último tiempo”, aseveró.“Creo que trate tranquilidad de que haya una ministra de Economía en donde haya consenso en su nombramiento. Pero no es una ministra que traerá tranquilidad a los mercados, no es lo que los mercados esperaban al menos. Pero tampoco estaban muy esperanzados que sea una persona que pueda reunir carteras y ser un ministro fuerte para llevar adelante reformas estructurales”.El primer día hábil de julio, el dólar blue arrancó en alza cotizando a $239. Los dólares financieros tras haber trepado más de un 20% en junio, comenzaron el mes en $248 para el dólar MEP y $252 para el CCL. El viernes, el riesgo país aflojó y retrocedió a 2.374 unidades tras superar la barrera de los 2.500 puntos básicos. Los bonos, vienen perdiendo por goleada en junio con caídas superiores al 18%. Un panorama de corrida cambiaria que aún parecía atado con alambres.“Probablemente tenga un salto importante”, aseveró Malinauskas sobre la divisa. “No sé qué tanta certidumbre le brinda a los mercados que asuma esta nueva ministra, probablemente repercuta en la cotización de bonos y del dólar. Esto parece responder más a una movida política que a lo que hace a la economía”.“El dólar se va a disparar”, sumó Neffa. “Ya lo estamos viendo con el dólar cripto. Es una referencia secundaria pero es una referencia al fin. Cotización de los precios de los bonos a la baja. No veo un escenario positivo”. La mayoría de los economistas coincide en que la economía enfrentará más saltos cambiarios que le pongan mayor presión a la inflación.