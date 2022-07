La escasez de gasoil sigue notándose en estaciones de servicio de Paraná

La escasez de gasoil seguía notándose en las últimas horas en la capital entrerrianas y muchos televidentes dese comunicaron para hacer notar que habían recorrido varias estaciones de servicio y no conseguían este combustible.“Es la cuarta estación de servicios a la que voy. Acá conseguí y estoy cargando el común. En las otras no había nada”, dijo aun transportista mientras aguardaba en el surtidor de una expendedora de Shell. Y acotó que por día carga por aproximadamente 2.000 pesos.Sostuvo que “con la escasez se complica porque hay que cargar a diario”. Manifestó que en algunas ocasiones le ponen cupo de litros y señaló que es “más o menos” un peregrinar.No obstante, expresó que “soy de Buenos Aires y es habitual. Ha pasado, quizás no tanto como ahora”. Asimismo, declaró que “en este momento, si no conseguía acá, tenía combustible para llegar a otra estación. Es un problema”.Interrogado por su experiencia en los viajes que realiza entre Paraná y la capital del país, dijo que “en las YPF muy grandes habitualmente hay y se forman largas colas, sobre todo de camiones”.Luego de que uno de los playeros comentara aque hoy había solamente diésel común en dicho lugar, otro usuario comentó: “Uso todos los días la camioneta y a los lugares a los que voy en Paraná no me han puesto cupo”.