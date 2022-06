Dólar “blue” acumuló suba de $31 en junio y el financiero alcanzó nuevo récord

El dólar blue anotó hoy su primera baja en dos semanas y cerró en $238 en la punta vendedora en promedio en la "city", aunque acumuló una suba de $31 durante junio, su mayor avance mensual en el año.Por su parte, el tipo de cambio financiero alcanzó un récord y el Banco Central (BCRA) volvió a aprovechar el cepo cambiario para incrementar sus reservas en US$ 536 millones.Tras la última ronda del mes, el blue completó junio con su mayor suba mensual de 2022, luego de terminar mayo en $207, con un salto de $31 equivalente a un aumento de 15% en el mes.La disparada del billete estadounidense en el mercado secundario se dio luego de que el Banco Central (BCRA) endureciera el cepo cambiario a las empresas, por ejemplo para disponer de dólares para importar, en busca de frenar la sangría de las reservas de la autoridad monetaria.La moneda marginal cerró un peso por debajo de su récord nominal histórico, tras tocar los $237 en el inicio de la rueda, volvió a los $239 para después bajar, en medio de un mercado cambiario en tensión que obligó a muchos operadores a postergar transacciones por la volatilidad de precios.Al finalizar el mes, la brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 90,1%.El Banco Central compró US$ 536 millones y cerró el mes con un saldo positivo de US$ 950 millones y en el semestre el resultado se ubica por encima de los US$ 1.800 millones, cumpliendo con las metas pactadas con el FMI.El dólar sin impuestos subió a $130,44 de acuerdo al promedio en las principales entidades del sistema financiero y en el Banco Nación el billete ascendió 25 centavos, a $130 para la venta.El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, trepó 75 centavos en promedio, a $215,23 y el mayorista aumentó 19 centavos, a $125,23.Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación ascendió 0,9% hasta los $253,38, marcando un nuevo récord nominal histórico, y la brecha con el tipo de cambio mayorista trepa al 102,35%.El dólar MEP o dolar bolsa subió 1,4%, hasta los $249,20, y la diferencia de la brecha con el tipo de cambio oficial llegó al 99 por ciento.