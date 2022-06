Salarios crecieron 20,6% en el primer cuatrimestre y perdieron ante la inflación

Los salarios del sector público y privado registraron en abril pasado un aumento promedio del 5,0% y mejoran en el año 20,6%, aunque por debajo de la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año, según informó el INDEC.La mejora promedio de abril se ubicó un 1% por debajo de la inflación de ese mes que alcanzó al 6,0%, según el Indice de Precios al Consumidor (IPC).Desde diciembre pasado el Indice General de Salarios, que elabora el organismo aumenta un 20,6%, menor a la inflación del 23,1% de ese período.En los últimos doce meses el indicador supera levemente a la inflación al registrar una suba del 58,4%, apenas un 0,4% por encima del costo de vida de ese período según las cifras del IPC.El aumento promedio de abril fue consecuencia de los aumentos del de 5,6% en el sector privado registrado, 2,7% en el sector público y 7,1% en el sector privado no registrado.Las remuneraciones de los trabajadores en negro, del sector informal de la economía, fueron los único que percibieron una mejora por encima de la inflación mensual, mientras que la suba en la administración pública y el sector privado, se ubicaron por debajo del registro del alza de precios minoristas.El aumento interanual se debe al promedio del alza del 57,7% en el sector privado registrado en los últimos doce meses, del 65,6% en el público y del 49,4% en el no registrado, el único que se ubicó por debajo de la inflación en ese período.En comparación con diciembre del año anterior, los salarios en el sector privado tuvieron una mejora del 21,0%, del 21,3% en el sector público y 18,5% en el no registrado, y todos se ubicaron debajo del registro del IPC en ese período, del 23,1 %.El indicador que elabora el INDEC estima la evolución de los salarios pagados, excluyendo las variaciones relacionadas con la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características del empleo.