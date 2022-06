Vence el “plus” de la indemnización por despidos y no hay prevista prórroga

La indemnización suplementaria del 25% sobre el monto inicial por despidos injustificados finaliza hoy y el Ministerio de Trabajo no tiene previsto extender su vigencia.



A fines del año pasado el Gobierno había dado por finalizada la prohibición de despidos y comenzó una reducción gradual de la doble indemnización, que este jueves también se dará por terminada.



A través del decreto 886/2021 publicado en el Boletín Oficial, se amplió hasta “el 30 de junio de 2022 la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 34/19″, declarada en el peor momento de la pandemia de coronavirus.



El objetivo fue evitar que las empresas echaran personal en momentos en que la crisis del covid impactaba con fuerza en el empleo.



Ese decreto estableció que en el caso de despido sin causa, el trabajador tiene derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un monto adicional.





Ese extra fue equivalente al 75% del monto total hasta el 28 de febrero de 2022; del 50% hasta el 30 de abril de 2022, y del 25% hasta este 30 de junio. Desde el 1 de julio pasará a cobrarse solamente el importe indemnizatorio correspondiente.



El ministro de Trabajo, Claudio Moroni no tiene en carpeta extender nuevamente la vigencia ni tiene previstas reuniones para evaluar la situación, indicaron desde su entorno a TN. En el Gobierno consideran que están dadas las condiciones de crecimiento económico para no necesitar de esa herramienta de emergencia.