Inquilinos se movilizaron y advirtieron sobre un escenario “dramático”

La Asociación de Inquilinos Agrupados se movilizó frente al Congreso nacional, en rechazo al proyecto de reforma a la ley de alquileres que impulsa la oposición."El dictamen de Juntos por el Cambio con otros bloques plantean una regresión enorme en materia de derechos", dijo referente de la entidad y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz.Según Muñoz, "Juntos por el Cambio plantea un dictamen profundamente regresivo, que incluye volver a plazos de dos años, aumentos trimestrales, sin ningún tipo de índices ni límites para esos aumentos, que nos puedan pedir seis meses por adelanto".Por ello, consideró, "lo que puede llegar a suceder si se vota el dictamen de Juntos por el Cambio es dramático".Además, explicó que la protesta buscó "visibilizarnos, decir acá estamos, existimos, y que tiene que haber políticas públicas para un sector muy golpeado y que no tiene por el momento mediación del Estado en una relación profundamente desigual".Para Muñoz, lo ideal es que "se actualice una vez por año y que se cumpla la ley, un plazo de tres años; si pudiese haber contratos más largos debería haberlos".Tras plantear que se trata de "conseguir un lugar donde vivir", afirmó que"No creo que no quieran, sino que están poniendo condiciones profundamente elitistas; acá hay que dejar de pensar en el alquiler de vivienda como una cuestión de mercado; el acceso a la vivienda es un derecho y ahí tiene que haber Estado", completó.En un comunicado, Muñoz había afirmado: "No estamos dispuestos a soportar más injusticia ni abuso; durante mucho tiempo el mercado inmobiliario nos obligó a aceptar cualquier tipo de condición".Indicó que "la ley de alquileres es un freno y por eso intentan terminar con ella", y subrayó que por eso los inquilinos van a salir a la calle; porque no vamos a permitir que ellos decidan quién puede vivir dignamente y quién no".La organización llamó a defenderse "del mercado inmobiliario y el intento de votar el dictamen de JxC, el Interbloque Federal y Provincias Unidas".Desde la Cámara de Diputados, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, consideró que"Estoy preocupada porque salga este dictamen en el recinto; las actualizaciones trimestrales me preocupan mucho; el proyecto (de la oposición) me parece dañino hasta para lo económico y lo social, desde todo punto de vista; va a ser la timba del mercado de alquileres", dijo Moreau en declaraciones a AM 750.En tanto, desde Juntos por el Cambio, el diputado Alejandro Cacace, de la UCR, defendió el proyecto al considerar que "no se va a lograr que haya más alquileres controlando precios".En declaraciones formuladas a radio Provincia, el legislador señaló que la norma vigente "generó algunas consecuencias no deseadas" ya que, "si bien buscó proteger a los inquilinos con el plazo de locación y el índice de actualización, terminó habiendo incrementos muy fuertes".